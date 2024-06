Batmanlı çocuktan, Maliye Bakanı’na ders olacak sözler: Ben küçükken 5 liraydı

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e Batmanlı minik hemşehrisi ekonomi dersi verdi. 10 yaşındaki Batmanlı çocuk gelecek kaygısını “Ben evlenemem. Dondurma yiyemiyorum, gezemiyorum” sözleriyle özetledi.Batman Sonsöz Gazetesi muhabirinin yaptığı sokak röportajına katılan küçük çocuğun sözleri sosyal medyada ilgi gördü. Röportaj bir çocuğun gözünden ekonominin ne halde olduğunu ortaya koydu. Çocuk, “Dolar şimdi 32 liradır, çıkacak 100 liraya. Ben nasıl evleneceğim? Evlenilmez bu ülkede” sözleriyle ekonomik gidişata isyan etti.Şimdiden evlenemeyeceğini düşünmesinin sebebini ise “Ekonomi bozuk o yüzden. Ekonomi beni etkiliyor. Her şey pahalandı. Dondurma alacaktım, 20 lira. Ben küçükken 5 liraydı. Benim 20 liraya alacak durumum mu var? Benim gezecek durumum yok. Küçükken her şeyi alabiliyorduk. Her şey çok ucuzdu. Ama şimdi neler neler olmuş. Ben zor geziyorum, gezemiyorum” diye konuştu.Küçük çocuğun sosyal medyada da ilgi gören videosunda elindeki harçlığı da dikkat çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:- Çocuk bile bunu düşünüyor. Erken seçim şart.- Sözün bittiği yer.- Bu yaşta çocuk olmak varken, kocaman bir insan olmuş.- Mehmet Şimşek amcasına izletin videoyu.- Çocuklar çocukluğunu yaşayamıyor, ekonomi hesabı yapıyor. Bu çocuğa bu kaygıları yaşatanların iki yakası bir araya gelmesin.- Bizler çocukken yokluk vardı. Her şey kıt kanaat idi. Buna rağmen, enflasyon, devalüasyon, dolar bilmez çocukluğumuzu yaşardık. Küçük şirin evlat bile enflasyondan geleceğini düşünecek hale gelmiş. Batmanlı Bakan Şimşek, Batmanlı çocuktan alsın ekonomi gündemini. Coğrafya kader.- İktidarın 23 yıllık müsrifliğini halktan çıkarmak için çabalayan, alın teri döken, Batman’a geldiğinde bilindik iki Kürtçe merhabayla gönül okşadığını düşünen ve Ankara yolunda vergiyle halkın boğazındaki ekmeği bile çok gören hemşerimiz! Hepsi bir aferin için değer mi?Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, artık dondurmanın da tadını kaçırdı. Ünlü kafe zinciri maliyetlerde görülen artışlar nedeniyle boş külahların artık ücretli olduğunu bir afişle açıkladı. Asılan afişte, “Üzgünüz, maliyetlerden dolayı kilo dondurma satışlarında külahlarımız ücretlidir. Boş külah 6.50 TL” ifadesi yer aldı. Sosyal medyada çok sayıda hesabın paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı, vatandaşlar “Bu kadarına pes” dedi.O afişe yorum yapanlardan biri de 10 liraya satılan yaprak sarma görseli paylaşarak gündemi sallayan ekonomist Pof. Dr. Özgür Demirtaş oldu. Demirtaş, paylaştığı notta “Geçmiş olsun Türkiye. Türkiye ekonomi modeli” ifadesine yer verdi.