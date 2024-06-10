18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre siyasette yumuşamada ikinci adım yarın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ana muhalefet lideri Özgür Özel’e iadeiziyarette bulunacak. CHP Genel Merkezinde gerçekleşecek görüşme saat 16.00’da başlayacak. Görüşmede önemli konuların ele alınması beklenirken Erdoğan, en son 2006 yılında CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti. Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs’ta gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı, CHP liderine AKP Genel Merkezinde ağırlamıştı.



İADE-İ ZİYARETİN GÜNDEMİ YOĞUN



Yarın yapılacak görüşmede; siyasette yumuşama, yeni sivil anayasa çalışmaları, Meclis gündemi, emekli ve asgari ücret zammı, gezi tutukluları, Can Atalay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, kayyım, bazı DEM Partili belediye başkanlarının terör bağlantısı, yerel yönetimlerin borç yükü, öğretmen atamalarındaki mülakat ve yeni müfredat gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

Erdoğan'dan Özel ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: İlk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımErdoğan'dan Özel ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: İlk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağım



EN SON HAYIRLI OLSUNA GİTMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2006 yılında CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.