Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka Beldesi'nde, jandarma ekiplerinin ihbar üzerine girdikleri bir evde patlama meydana geldi.



Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine jandarma ekibi sevk edildi. Söz konusu adrese varan ekipler, içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.



5'İ JANDARMA PERSONELİ 7 KİŞİ YARALANDI



Olayda 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçede ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edildi.



Patlamanın yaşandığı bağ evinde incelemede bulunmak üzere uzman ekipler sevk edildi.