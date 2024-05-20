"Bütün nezaketimle protokol tribününde bekledim otobüslerine bindirmek için bekledim. Bir anda soyunma odasına girdiler. Oturma odasından sonra da hurra stadın içine girdiler. Stadın içinde taraftar olsa amenna. Onlarla beraber bir sevinç olur. Adamlar sahada sevindiler en ufak bir olay olmadı ne Galatasaray taraftarları bir sıkıntı çıkarttı. Bir şey olmadı. Trabzon’da da gördük. Bunlar kanlarına işlemiş. O linçi yapan bir yardımcı antrenör. İsmail Kartal Kartal’ın oğlu değil bizim için. Kendisi hakkında da bir girişimde bulunulur."





Süper Lig 37. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı derbi sonrası, Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum'dan tepki geldi.Maç sonu saha içine girerek sevinmek isteyen Fenerbahçeli futbolcu ve yöneticilere, sarı kırmızılı idareciler engel olmak istedi. Saha ortasında Fenerbahçe bayrağı açan futbolculara müdahale edilmesi, iki taraf arasındaki gerilimin büyümesine neden oldu. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maç sonu açıklamalarıyla tansiyon iyice artarken, sarı kırmızılı kulüpte başkan adaylığını açıkayan Sühey Batum da sessiz kalmadı.Batum, Galatasaray yöneticilerine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirdi.Batum'un yaptığı açıklama, şu şekilde;Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hediye ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türkiye büyük bir utanca tanık olmuştur.Galatasaray’ın çatısı altında, ALİ SAMİ YEN isminin olduğu yerde, Galatasaray’ın yöneticisine parmak sallayan, “buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin” diyen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a hatırlatmamız gerekiyor ki banka hesaplarındaki hiçbir “0” Galatasaray’ın büyüklüğüyle boy ölçüşmesine yetmez.Galatasaray’ın emektarı olan stat müdürüne saldırmak ve darp etmek ise en basit tabiriyle ahlaksızlıktır. Hakeza maç sonunda Ali Koç tarafından kullanılan ifadelerin tamamını büyük Galatasaray ailesi olarak kendisine iade ediyoruz.Burası GALATASARAY! Galatasaray’ın seçilmiş yöneticisine, sporcusuna, kulübün emektarlarına, kurumsal kimliğine ve taraftarına dün gece yapılanları kimse bize kabul ettiremez. Dün gece bu rezilliğe hoyratça imza atan herkes hem hukuk hem de tarih önünde hesap verecektir. Hiçbir günlük başarı, hiçbir hedef, hiçbir kupa Galatasaray’a yapılan bu saldırıyı meşru gösteremez.Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve bu menfur saldırıyı gerçekleştiren diğer ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 106/1, 86/1, 125/1-4, 126 ve 216. Maddeleri uyarınca Tehdit, Kasten Yaralama, Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama suçlarından ötürü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tarafımızca suç duyurusunda bulunulacak olup, faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için sonuna kadar hukuki mücadele yürütülecektir.Tekrar ediyoruz, Galatasaray’a dokunamazsınız. Galatasaray asla sahipsiz değildir. Karşınızda biz varız, bütün Galatasaray camiası var!Süheyl BATUMÖte yandan, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan da, maç sonu yaşanan olaylarla ilgili konuştu:"Konu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kısa sürede aksiyon alınacaktır. Zaman zaman bizim taraftar grubumuzun kendisi için ifade ettiği kelimeler var. Bugün taraftarımız ne kadar haklı olduğunu bir daha göstermiş oldu. Biz bu haksızlığın hukuksuzluğun bu memlekette devam etmesine müsaade etmeyeceğiz. Ali Koç normal bir vaziyette değildi. Kendini kaybetmiş bir vaziyetteydi. Biz bu haksızlığın hukuksuzluğun takipçisi olacağız. Kendisi hakkında suç duyurusu bulunduk umarım kullandığı ifadeleri savcılık önünde de kullanır. Madem mertlikten bahsediyor o zaman mertçe kullandığı ifadeleri savcılık önünde de söylesin. Öyle bir provokasyona böyle bir şeye gerek yoktu. İnsanlar dışarıda yarın bir gün okullarda sokaklarda kavgasını verseler ne olacak? Bir kişinin burnu kanasa mutlu mu olacak?""Spor Şube dedi ki bize çıkmalarına müsaade etmeyeceğiz. Ziyadesiyle polis var. O polis ne iş yaptı onu merak ediyorum. Polisler bizi tuttu. 200’den fazla polis var. Polis Fenerbahçelilerin stada girmesi için resmen koridor oluşturuyor. Ve engel olmaya çalışan bizim profesyonellerimizi tutuyor. Biz deplasmana gelen bütün yöneticileri nezaket çerçevesinde ağırlamaya çalışıyoruz. Lütfen buraya gelen Fenerbahçe yöneticilerine de sorun."