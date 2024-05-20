Özgür Özel 31 Mart gecesini anlattı: Yüreğimde yara

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'da Atakum Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyareti sırasında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özel, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın öldüğü helikopter kazasına ilişkin, İsrail'i işaret ederek "Bu süreçte, bu olayla, bölgede yaşananların bir bağlantısı var mıdır? Olmadığını ümit etmek isteriz, bunun bir kaza olduğunu ümit etmek isteriz" dedi.



"YÜREĞİMİZDE YARA"



31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuşan Özel "Samsun'da özeleştiri yapacağız. Elbette Atakum'da sevindik. Ama 18 belediyeden sadece Atakum'u kazanmış olmamız kabul edilemez. Bu kadar büyük bir rüzgar varken, Kütahya, Afyon, Kastamonu gibi kentler kazanılabiliyorken, Samsun'un kazanılmamış olması, yüreğimizde yaradır. Hem büyükşehirde, hem de ilçe belediyelerinde Samsun'da birinci parti olamamışsak oturup düşüneceğiz, özeleştiri yapacağız ve mutlaka Samsun'da akışı değiştireceğiz" diye konuştu.



"YORULDUM DİYENİN YOLU AÇIK OLSUN"



Özel, ardından belediye önüne kürsü kurularak vatandaşlara seslendi. CHP lideri, burada da seçim sonuçlarına dikkat çekerek şunları söyledi:



- Uşak, Afyon, Kütahya, Amasya, Kastamonu kazanılmışken, yani Harf Devrimi'nin, Amasya Genelgesi'nin, Büyük Taarruz'un, Büyük Zafer'in şehri kazanılmışken, ilk adımın şehri kazanılmıyorsa, başta genel başkan, hepimizin yüzü yerdedir. Benim, Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey, Gazi'nin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır. Buna kim inanıyorsa, gelsin katkı versin. Kim inanıyorsa, gelsin partiye üye olsun.



- Mevcut yöneticilerden, enerjisi olan burada kalsın. Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyen varsa yolu açık olsun, onlarla yolu ayıracağız. Çalışırım diyen, bundan sonra yeni bir süreç başlıyor ve benim ona enerjim var diyen, başaracağım diyen, kendine güveniyorsa kalsın ama 6 ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak, kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar da net söylüyorum. 6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden iyi olacak. Yerinde sayanı, yerinde tutmayacağız. Yol yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağı çeken varsa, o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur.



- Samsun, Gaziantep... Bir tanesi Atatürk'ün adını almış, Gazi unvanını verdiği kent, Gaziantep, bir tanesi de Samsun. Kuzeyde ve güneyde, gönlümün yarasıdır. 31 Mart gecesi, siz bütün Türkiye'ye sevinirken, ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu ona göre bilecek, ona göre çalışacak. hep beraber başaracağız, partimizi Samsun'da birinci parti yapacağız.



ANAYASA MESAJI: ZAMAN KAYBI OLUR



Öte yandan Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK) temsilcileriyle görüştü. 300’ü aşkın bileşeni bulunan EŞİK platformunun taleplerini dinleyen Özel "Mevcut Anayasa’ya uymayanlarla Anayasa yapılmaz. Erdoğan’ın gündeminde Anayasa var. Benim gündemimde ise Anayasa’ya harfiyen uyulması var. İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca feshedenlerle yeni bir anayasa konuşmak zaman kaybı olur" dedi.