Samanyolu Haber /Spor / Terim'in Panathinaikos'u şampiyonluk umudunu kaybetti /16 Mayıs 2024 08:31

Terim'in Panathinaikos'u şampiyonluk umudunu kaybetti

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, PAOK'a yenilerek şampiyonluk umutlarını yitirdi. Karşılaşmayı kazanan PAOK, son haftaya liderlik koltuğunda girerken şampiyonluğa da bir maç uzaklıkta bulunuyor.

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Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan'ın çalıştırdığı PAOK'a 4-1 yenildi ve şampiyonluk umutlarını kaybetti.

Play-off 9. hafta maçında Panathinaikos'u konuk eden PAOK, 37. dakikada Taison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Ev sahibi ekip, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in penaltı golüyle 2-0 öne geçti.

Panathinaikos, 78. dakikada Alexander Jeremejeff'in golüyle farkı bire indirdi. PAOK, 89. dakikada Vieirinha ve 90+2. dakikada Zivkovic'in golleriyle skoru 4-1'e getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Karşılaşmayı kazanan PAOK, son haftaya liderlik koltuğunda girerken şampiyonluğa da bir maç uzaklıkta bulunuyor.

Günün diğer mücadelesinde ise Olympiakos, konuk ettiği AEK'yı 2-0 yendi ve rakibini liderlikten indirdi.

Bu sonuçların ardından son hafta öncesinde PAOK 77 puanla zirvede yer alırken, AEK 75 puanla ikinci, Olympiakos 73 puanla üçüncü, Panathinaikos ise 71 puanla dördüncü sırada bulunuyor.
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