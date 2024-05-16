Samanyolu Haber /Politika / AKP'de gergin toplantı: Erdoğan il başkanlarına çıkıştı /16 Mayıs 2024 08:27

AKP'de gergin toplantı: Erdoğan il başkanlarına çıkıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün partisinin genel merkezinde il başkanları ile bir araya geldi. Erdoğan'ın il başkanlarına “çalışmıyorsunuz” siteminde bulunduğu iddia edildi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yapılan il başkanları toplantısında; Ankara, İstanbul ve Eskişehir il başkanlarına kızdığı iddia edildi. Erdoğan'ın Eskişehir İl Başkanlığı’na atfen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i kast ederek, “Eskişehir yaşlı diyordunuz. Ne oldu? Hanımefendi geldi” dediği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Seçimin yenilgiyle sonuçlandığı Eskişehir, Çorum, Ankara ve İstanbul il teşkilatlarına kızan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şu tepkiyi gösterdiği iddia edildi:

“Çalışmıyorsunuz. Arkadaşlar da çalışmıyorlar diyor. Çorum tren istemiş. Bu işler sadece yatırımla olmuyor, biraz gayret gösterin. Çorum’a geldiğimde kalabalıktı ama siz çalışmamışsınız. En büyük tren yatırımlarını da Eskişehir, Ankara ve İstanbul’a yaptık, sonuç ne oldu? (Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için) ‘Eskişehir yaşlı’ diyordunuz. O gitti, bir hanımefendi geldi. Eskişehir’den Ankara’ya hızlı tren hattı getirdik. Karşılığı da yok. Çalışmıyorsunuz.”

"BİR DE TREN Mİ VERECEĞİZ?"

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine toplantıda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun, hızlı tren hatlarını kast ederek, “Hatta bakalım” dediği, Erdoğan’ın Uraloğlu’nun bu sözlerine de kızdığı “Ne bakacaksın hatta, 4-5 merkez ilçe kaybetmiş, bir de tren mi vereceğiz” tepkisini gösterdiği iddia edildi.

Erdoğan’ın ayrıca Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı Yozgat ve Şanlıurfa illerine ilişkin "Yanlış aday yüzünden kaybettik” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Toplantıda “Halkı kibirlilerden kurtaracağız” diyen Erdoğan’ın bazı illerin yanlış aday tercihi yüzünden kaybedildiğini dile getirdiği de ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de gergin toplantı: Erdoğan il başkanlarına çıkıştı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:25:24