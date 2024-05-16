AKP'de gergin toplantı: Erdoğan il başkanlarına çıkıştı

“Çalışmıyorsunuz. Arkadaşlar da çalışmıyorlar diyor. Çorum tren istemiş. Bu işler sadece yatırımla olmuyor, biraz gayret gösterin. Çorum’a geldiğimde kalabalıktı ama siz çalışmamışsınız. En büyük tren yatırımlarını da Eskişehir, Ankara ve İstanbul’a yaptık, sonuç ne oldu? (Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için) ‘Eskişehir yaşlı’ diyordunuz. O gitti, bir hanımefendi geldi. Eskişehir’den Ankara’ya hızlı tren hattı getirdik. Karşılığı da yok. Çalışmıyorsunuz.”





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün yapılan il başkanları toplantısında; Ankara, İstanbul ve Eskişehir il başkanlarına kızdığı iddia edildi. Erdoğan'ın Eskişehir İl Başkanlığı’na atfen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i kast ederek, “Eskişehir yaşlı diyordunuz. Ne oldu? Hanımefendi geldi” dediği ileri sürüldü.Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Seçimin yenilgiyle sonuçlandığı Eskişehir, Çorum, Ankara ve İstanbul il teşkilatlarına kızan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, şu tepkiyi gösterdiği iddia edildi:Erdoğan’ın bu sözleri üzerine toplantıda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun, hızlı tren hatlarını kast ederek, “Hatta bakalım” dediği, Erdoğan’ın Uraloğlu’nun bu sözlerine de kızdığı “Ne bakacaksın hatta, 4-5 merkez ilçe kaybetmiş, bir de tren mi vereceğiz” tepkisini gösterdiği iddia edildi.Erdoğan’ın ayrıca Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı Yozgat ve Şanlıurfa illerine ilişkin "Yanlış aday yüzünden kaybettik” değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.Toplantıda “Halkı kibirlilerden kurtaracağız” diyen Erdoğan’ın bazı illerin yanlış aday tercihi yüzünden kaybedildiğini dile getirdiği de ifade edildi.