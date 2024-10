Üç günde üç polis daha intihar etti!

Emniyet Teşkilatı içerisindeki baskı, mobbing ve yoğun çalışma koşulları nedeniyle her yıl gündeme gelen polis intiharlarının 2023 yılında diğer yıllara oranla azaldığı açıklandı. 2024 yılının ilk günlerinde yeniden ivme kazanmaya başlayan polis intiharlarının sayısı bugün itibariyle 59 oldu. Son üç günde ülkenin çeşitli yerlerinde görev yapan üç polis intihar etti. Son intiharlarla birlikte 2024 yılında her hafta ortalama iki polis intiharı yaşanmış oldu.





İSTANBUL, ANKARA, SAMSUN’DA POLİS İNTİHARLARI

Gazete Duvar'da yer alan habere göre haftanın ilk gününde İstanbul Havalimanı Pasaport Büro’da görevli Ilgın Ceylan isimli polis memurunun kadın soyunma odasında hayatına son vermesi ile başlayan intiharlar, Samsun Atakum’da ihraç polis memuru Oğuz Doğan’ın sekizinci kattan atlayarak intihar etmesi ile devam etti. Dün ise Ankara Mamak’ta bulunan Türközü Karakolu’nda görevli komiser Emre Can Kaya intihar ederken, Kaya’nın olaydan kısa bir süre önce silahına el konulduğu öğrenildi. Kaya’nın psikolojik baskıya maruz kalıp kalmadığına dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı.





SENDİKA ANKETİ UYARDI: HER 10 POLİSTEN 3’Ü İNTİHARI DÜŞÜNÜYOR

Emniyetin içerisindeki sivil personel tarafından kurulan Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın, 2024 yılının ortalarında intiharlar ve yaşanan sorunlar üzerine 15 bin 375 emniyet mensubunun katılımıyla yaptığı ankette, her 10 polisten 3'ünün intihar etmeyi düşündüğü sonuçlara yansıdı. İntihar nedenlerinde ise “mobbing” birinci sırada yer alırken, Emniyet Teşkilatı personelinin büyük bölümünün bir sorun yaşadığında sosyal medyaya başvurduğu sonucuna varıldı. Yine "Emniyet teşkilatı personeli olmaktan memnun musunuz" sorusuna ankete katılan emniyet mensuplarının yüzde 23 ‘ü “Hiç memnun değilim”, yüzde 50,3’ü “Memnun değilim”, yüzde 3,9’u “Memnunum”, yüzde 7,1’i ise “Çok memnunum” cevabını verdi.





‘EMNİYET TEŞKİLATI TOPLUMA GÖRE 4 KAT DAHA FAZLA İNTİHAR HIZINA SAHİP’

Ülkesel intihar oranları ile teşkilat intihar oranları kıyaslandığında, en yüksek orana Türk Emniyeti'nin sahip olduğuna da dikkat çeken sendika, bu sonucun da Polis Akademisi tarafından yapılan bir çalışmayla sabit olduğunu kaydetti. Sendika açıklamasında “Türkiye’nin genel intihar hızı ortalaması 4,01 iken, emniyet teşkilatının intihar hızı 15,17’dir. Bu oran, emniyet teşkilatının topluma göre 3,78 kat daha fazla intihar hızına sahip olduğunu göstermektedir” denildi.





‘TEŞKİLAT İÇİNDE BİR ADALETSİZLİK HÜKÜM SÜRÜYOR’

Teşkilatın içinden kısa bir süre önce ayrılan polis Vedat Kılıçel, intiharlara ilişkin Gazete Duvar’a konuştu. Polis intiharlarının münferit olmadığının altını çizen Kılıçel, "Emniyet teşkilatı içerisinde bir adaletsizlik hüküm sürüyor. İnsanlar amirlerinin iki dudağı arasındalar. Yanlış bir şey yaptınız diyelim, amire verilen yetki doğrultusunda silahınıza el koyup, sizi psikiyatriye sevk edebilir. Bu insanları baskı altına alıyor. En ufak bir durumda açığa alma, uzaklaştırma söz konusu. En basit konularda bile ceza veriliyor. İnsanlar her an soruşturma baskısı altında olduklarını hissediyorlar. Polis işi gereği kriminal tiplerle uğraşıyor ve hem bedenen hem zihnen yıpranmış bir halde görev icra ediyor. Yoğun çalışma koşulları söz konusu. Bir diğer problem de ekonomik sorunlar. İstanbul’da, Ankara’da ya da büyükşehirlerde bir polisin aldığı maaş yetmiyor. Polislerin yüzde 70’e yakını şu an kredi kartında eksideler” diye konuştu.





‘BU İNSANLAR BU TEŞKİLATA SAĞLAM GELİYOR’

Sistemsel bir hata olduğunu ve hiçbir önlem alınmadığını ifade eden Kılıçel, "Zorlukların tamamı birikiyor ve polisi çıkılmaz bir noktaya sürüklüyor. Angarya görevler nedeniyle polisin bir sosyal hayatı söz konusu değil. 10 yılını doldurmamış bir personelin 20 gün yıllık izni var. Ancak bu izni bırakın istediği kadar kullanmayı, istediği zaman dahi kullanamıyor. Amirin inisiyatifine kalmış. Bu ve bunun gibi daha birçok sorun nedeniyle polis intihara sürükleniyor. İnsanlar polis okullarına ilk girdiğinde sağlık muayenesinden geçiyor. Psikiyatrik muayeneden de geçiyor. Bu insanlar bu teşkilata sağlam geliyor. Tüm bu sebeplerden dolayı psikolojisi bozuluyor. Emniyet tarafından yapılan açıklamalarda psikolojik, ekonomik, ailevi sebepler denilip geçiliyor. Ama bunun temelinde bahsettiğimiz yaşanan sorunlar var. Sistem hatalı ve hiçbir önlem yok” ifadelerini kullandı.