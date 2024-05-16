Istakoz yediler ama masanın hesabını çaycıya kilitlediler!

Sözcü'de yer alan habere göre CHP Rize İl Örgütü, İyidere ve Güneysu ilçelerinde basın açıklamaları düzenleyerek çay fiyatı konusundaki endişelerini dile getirdi. Başkan Saltuk Deniz çay üreticilerinin sesini duyurmak için çaba göstereceklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çay fiyatını belirleme sürecindeki tutumunu protesto ederek istifaya davet etti. Deniz şöyle konuştu:



207 BİN KİŞİ MAĞDUR



'Ekonomik kriz var, paramız yok, tasarruf etmek zorundayız’ deyip tasarruf tedbirlerini açıklayanlara sesleniyoruz. Kriz neden sadece emeklilere, çalışanlara, çay üreticilerine var, 3,5 kişiye büyük destekler, indirimler varken çay üretişine niye destek yok. Buradan sesleniyoruz, tasarruf istiyorsanız sarayı kapatın. Bizler tepkilerimizi Rize’mizin her yerinde yükselteceğiz, bu tepkilerimiz çoğalırsa, çay üreticilerimiz kendi haklarına sahip çıkarsa, yaş çay alım fiyatlarında düzeltme olabilecektir. Herkesi tüm sendikaları, STK’ları, sivil toplum örgütlerini, siyasi partilere bu konuda sesleriniz yükselmeye davet ediyoruz ve bir kez daha yaş çay alım fiyatını en az 25 TL olarak açıklayın. Tarım ve Orman Bakanı açıklanan fiyat nedeniyle özür dilesin ve istifa etsin. 207 bin çay üreticisinin değeri bir saray kadar etmiyor. Geçen sene bir kilo çay satıp 2 ekmek alan üretici, bu yıl bir kilo çay satıp bir ekmek alabiliyor.



KABUL ETMİYORUZ



Oflu çay üreticisi Pınar Saral ise “Çay fiyatını kabul etmiyoruz. Birkaç dörtlükle cevap vermek istiyorum. Yetkiyi ver dediler, seçmene söz verdiler, emekliden sonra çaycıyı da yediler. Rolex’li bilekliklerle ıstakoz doğradılar, masanın hesabını çaycıya kitlediler” dedi.

Bakana göre fiyat makul



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ÇAYKUR’un alım fiyatıyla maliyetlerin arasında anormal bir durumun olmadığını savundu. Yumaklı “Maliyetlere göre hazırlanmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, üzerine makul kar konulur, fiyat açıklanır. Geçen yıllardan farkı yok” dedi.