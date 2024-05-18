Samanyolu Haber /Spor / Trabzonspor, ligi üçüncü bitirmeyi garantiledi /18 Mayıs 2024 21:15

Trabzonspor, ligi üçüncü bitirmeyi garantiledi

Başakşehir'i tek golle mağlup eden Trabzonspor, Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayacak.

SHABER3.COM

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından puanını 64’e yükselten Trabzonspor, ligi üçüüncü sırada bitirmeyi garantiledi. Başakşehir ise 58 puanla son haftaya dördüncü sırada girdi.

Galibiyet golünü 45+2. dakikada Onuachu attı. Edin Visca meşin yuvarlağı sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Meunier’e gönderdi. Meunier'in son çizgiden arka direğe yaptığı ortada iyi yükselen Onuachu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
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