İsrail'de savaş sonrası Gazze yönetimi çatlağı

Tel Aviv Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Emmanuel Navon da "Gazze'de sadece Hamas kalırsa elbette orada burada ortaya çıkacaklar ve İsrail ordusu onların peşinde koşmak zorunda kalacak" dedi.





Soufan Grubu Politika ve Araştırma Direktörü Colin P. Clarke sosyal medya hesabından "Gallant'ın, Netanyahu'nun savaş sonrası Gazze'nin yönetimi için plan yapma konusundaki başarısızlığına yönelik eleştirisiyle, İsrail savaş kabinesinde bazı gerçek çatlaklar ortaya çıkmaya başlıyor.” yorumunu yaptı.





İsrailli politikacılar arasında savaş sonrası Gazze'nin yönetimi konusunda yeni bölünmeler ortaya çıktı ve Hamas'ın Filistin topraklarının bazı kısımlarında beklenmedik bir şekilde karşılık vermesi, Başbakan Binyamin Netanyahu üzerindeki baskıyı artırdı.Euronews'te yer alan habere göre İsrail ordusu yedi aydan fazla bir süredir Gazze'de Hamas militanlarıyla savaşıyor ve aynı zamanda Lübnan'la olan kuzey sınırında İran destekli Hizbullah güçleriyle neredeyse her gün karşılıklı ateş açıyor.Ancak Hamas savaşçılarının, İsrail'in daha önce grubun etkisiz hale getirildiğini söylediği kuzey Gazze'de yeniden toplanmasının ardından, son günlerde İsrail savaş kabinesinde geniş bölünmeler ortaya çıktı.Netanyahu, savaştan sonra Gazze'de bir İsrail hükümetinin varlığını reddetmemesi nedeniyle Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın sert eleştirisine maruz kaldı.İsrail başbakanının Gazze'deki savaş sonrası Filistin liderliğini açıkça reddetmesi, üst düzey politikacılar arasındaki ayrılığı tamamen ortaya çıkardı ve ABD ile ilişkileri bozdu.Uzmanlar, netlik eksikliğinin yalnızca kendi katılımı olmadan bölgede yeni bir otorite kurulamayacağı konusunda ısrar eden Hamas'a fayda sağladığını söylüyor.Uluslararası Kriz Grubu analisti Mairav Zonszein AFP'ye verdiği demeçte "Boşluğu dolduracak bir alternatif olmadan Hamas büyümeye devam edecek," ifadelerini kullandı.Gallant çarşamba günü televizyonda yayınlanan konuşmasında "Başbakan Binyamin Netanyahu'yu bir karar almaya ve İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde sivil kontrol kurmayacağını ilan etmeye çağırıyorum," dedi.İsrail basınında çıkan haberlere göre, başbakanın savaş planlaması yakın zamanda Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yanı sıra Shin Bet güvenlik teşkilatının üst düzey yetkilileri tarafından da eleştiriliyor.Netanyahu aynı zamanda çatışmaya bir an önce son vermesi ve uzun bir kontrgerilla savaşına saplanıp kalmaması için Washington'un baskısı altında.Washington daha önce savaştan sonra Gazze'yi yönetecek Filistin Yönetimi'nin "yeniden canlandırılmış" bir şeklinin kurulması çağrısında bulunmuştu.Ancak Netanyahu, perşembe günü "terörü desteklediğini, terörü eğittiğini, terörü finanse ettiğini" söyleyerek Filistin Yönetimi'nin savaş sonrası Gazze'de herhangi bir rol oynamasını reddetti.Bunun yerine Netanyahu, "askeri zaferden başka alternatif olmadığını" öne sürerek Hamas'ı "ortadan kaldırma" yönündeki kararlı hedefini tekrarladı.Uzmanlar Netanyahu'ya olan güvenin azaldığını söylüyor.Pek çok İsrailli, 7 Ekim saldırısının ardından Netanyahu'nun Hamas'tan intikam alma yönündeki açık hedeflerini destekledi.Ancak uzmanlar, artık rehinelerin geri dönüşüne dair umutların söndüğünü ve Netanyahu'ya sabrın tükeniyor olabileceğini söylüyor.İsrail güçlerinin, bir milyondan fazla yerinden edilmiş Gazzeli'nin barındığı güneydeki Refah kentine girmesinin ardından, Mısır, ABD ve Katar'ın rehinelerin serbest bırakılması için arabuluculuk yaptığı görüşmeler durma noktasına geldi."Rehine anlaşması tam bir çıkmaza girdi; artık ilerleme görüntüsü veremezsiniz " diyen Zonszein, "Üstelik ABD ile yaşanan kopukluk ve Mısır'ın Refah üzerinden yardım göndermeyi reddetmesi, tüm bunları doruğa ulaştırıyor" ifadelerini kullandı.