Putin: Kharkiv'i yeniden ele geçirme planımız yok

Euronews'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'e yaptığı ziyaret sırasında devam eden Ukrayna işgali hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Kharkiv'i ele geçirme planlarının olmadığını öne süren Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgede yapılan askeri harekatın amacının tampon bölge oluşturmak olduğunu açıkladı.



Ancak Ukraynalı bölge şefi Oleh Syniehubov Cuma günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Rus uçaklarının şehri bombalaması sonucunda en az iki kişinin öldüğünü, dördü ağır, 19 kişinin de yaralandığını duyurdu.



Putin'in açıklamaları, 10 Mayıs'ta başlayan ve birkaç gün içinde yeni bir cephe açılmasına ve binlerce Ukraynalının yerinden edilmesine yol açan saldırıya ilişkin ilk sözleri oldu.



Cuma günü erken saatlerde, Rusya'nın işgali altındaki Kırım Yarımadası'nda Ukrayna'ya ait insansız hava aracının düzenlediği saldırı Sivastopol'da elektrik kesintisine yol açarken, bir hava üssündeki uçaklara ve yakıt depolarına zarar veren bir başka saldırı da gerçekleşti.



Bu arada Rusya'nın güneyinde yetkililer bir rafinerinin de ateşe verildiğini bildirdi.



Putin ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod bölgesini bombalamasına Moskova'nın Kharkiv bölgesinde saldırılar düzenleyerek misilleme yaptığını söyledi. Bombardımanın devam etmesi halinde Rusya'nın bir güvenlik ya da sıhhi bölge kurmak zorunda kalacağını ve bunun şu anda devam etmekte olduğunu vurguladı. Rus birliklerinin her gün planlandığı şekilde ilerlediğini belirten Başkan, Harkiv'i ele geçirmek gibi bir planlarının olmadığını yineledi.



Ukrayna güçleri Rusya'nın Kharkiv bölgesinde geçen hafta başlayan ilerleyişini durdurmaya çalışıyor.



Asker sayısını arttırmak amacıyla Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy Cuma günü iki yasa imzalayarak mahkumların askere alınmasına izin verirken, askerlikten firarın cezası da önemli ölçüde arttırdı. Tartışmalı seferberlik yasası Cumartesi günü yürürlüğe giriyor.



Rusya daha önce de çatışmalarda mahkumları askere almıştı. Yeni mevzuat, Ukrayna'nın ulusal güvenliğine karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler hariç olmak üzere, cezai suçlarla itham edilen kişilerin hapis cezasından şartlı tahliyesine ve ardından askere alınmasına izin veriyor.



Son dönemde tırmanan gerilime tepki olarak Ukraynalı yetkililer Rusya sınırına sadece beş kilometre mesafede bulunan Vovchansk kasabasından yaklaşık 8.000 sivili tahliye etti.



Ukrayna'nın askeri şefi Albay General Oleksandr Syrskyi Cuma günü yaptığı açıklamada Rusya'nın yeni saldırısının aktif çatışma bölgesini yaklaşık 70 kilometre genişlettiğini ve Ukrayna'yı kuvvetlerini dağıtmaya ve yedek birlikler konuşlandırmaya zorlamayı amaçladığını söyledi.



Kharkiv bölgesinde Zelenskyy Cuma günü yaptığı açıklamada Rus güçlerinin sınırdan 10 kilometre ilerlediğini söyledi.