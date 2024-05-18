İstanbul'da polis ile şüpheliler arasında çatışma: Ölü ve yaralı var

İstanbul Arnavutköy Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Taşoluk Mahallesi Candaner Sokak'ta bulunan metruk bir binayı uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili kontrole gitti.



Bina çevresinde çalışma yapan ekipler, sokakta 34 YT 5289 plakalı bir aracın içinde bulunan 2 şüpheliyi kontrol etmek istedi. Bu sırada şüphelilerin kaçarak ateş etmesi üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Hakan Ç. ve Erhan K. yaralandı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Erhan Koçak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, bacak ve karın boşluğundan ağır yaralanan Hakan Ç.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

