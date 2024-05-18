İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hastane çevresini vurdu

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere hava saldırısı düzenledi. Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiye, saldırıda 10'u çocuk, 10'u kadın 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.



Yaralıların çoğunun sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'de tıbbi yetersizlikler nedeniyle kurtarılamadığını söyleyen Ebu Safiye, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği dolayısıyla durumun "felaket" olduğunu vurguladı.



Bölgedeki sağlık ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı, hava saldırısında ayrıca Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmının da yıkıldığı aktarıldı.