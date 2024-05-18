Memleket Partisi, 'Genel Merkez kapandı' iddialarını yalanladı: Kapanmadı, taşındı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Memleket Partisi, basında ve sosyal medyada yer alan "Memleket Partisi Genel Merkezi kapandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.







Memleket Partisi'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Kamuoyuna DuyurulurMemleket Partisi Genel Merkezimiz; Yukarı Öveçler Mahallesi 1290. Sokak No:4 Çankaya/Ankara adresinden, Fatih Sultan Mahallesi, 2700. Cadde Arp Kule İş Merkezi No:3/3 Etimesgut/Ankara adresine taşınmıştır. Genel Merkezimizin kapanması söz konusu değildir.Memleket Partisi Seçim otobüsümüz ise yeni otobüs giydirmesi için sökülmüş olup yeni tasarımımız giydirilip faaliyete geçecektir.'