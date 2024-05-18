Samanyolu Haber /Gündem / Eski ortakların buluşmasında kan aktı: Yaralılar var /18 Mayıs 2024 19:15

Eski ortakların buluşmasında kan aktı: Yaralılar var

İstanbul Sultangazi'de iki eski ortak, aralarındaki husumeti çözmek için akrabalarıyla birlikte yol kenarında buluştu. Buluşma sırasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Şüphelilerden birinin vurulduktan sonra karşı tarafın silahının tutukluluk yapmasını fırsat bilip ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında aralarında husumet bulunan iki eski ortak akrabalarıyla birlikte yol üzerinde buluştu. Grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Sözcü'de yer alan habere göre kavga sırasında şüphelilerden birinin tabancası tutukluluk yaptı. Durumu fırsat bilen husumetlileri ise tutukluluk yapan silahı elinden alarak yolun karşı tarafına attı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü polis ekiplerinin geldiğini görünce olay yerinden otomobilleriyle kaçtı. Silahlı kavgada İ.S., M.S. ve M.K. yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılardan biri kendi imkanlarıyla hastaneye giderken 2'si ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği durdurarak bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olaya karışan A.A. ve O.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Olay sırasında şüphelilerden birinin silahının tutukluluk yapması, husumetlilerinin silahı alarak ateş açmaları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

"YERE YIĞILAN ADAMI TEKMELEDİLER"

Olayı Gören Yaşar Acı, "İki tane lüks araç geldi. Beraber takıştılar. İlk başta iki kişi indi, beyaz aracın içindeki silahını çıkarttı, karşı tarafa ateş etti. Karşı tarafın bacağına sıktı, daha sonra silahı tutukluluk yaptı. Daha sonra karşı taraf bunu fırsat bilip elinden silahı alıp beyaz aracın sahibine ateş etmeye başladı. Sonra olay daha da büyümeye başladı. Beyaz aracın sahibi yere yığıldı, adamı yerde tekmelemeye başladılar. Sonra karşı taraftaki aracın sahibi de karnına mermi yedi. Bu sefer olay dağılınca gri aracın sahibi, silahını köprüden aşağı attı. Sonra bir çift, silahı alıp kaçacakları sırada polisler geldi, aldılar. Gri aracın sahibi de yaralısını alarak kaçtı" dedi.
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