Samanyolu Haber /Dünya / Tansiyon yükseliyor: Yunanistan gemisi vuruldu /18 Mayıs 2024 19:07

Tansiyon yükseliyor: Yunanistan gemisi vuruldu

Yemen’deki İran destekli Husiler, Yunanistan’a ait bir petrol tankerini vurdu.

SHABER3.COM

ABD ordusu, Yemen’de İran tarafından desteklenen Husilerin Yunanistan’a ait, Panama bayraklı M/T Wind isimli bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

Sözcü'den aktarılan haberde yer alan ordu açıklamasına göre, Kızıldeniz’de gemisavar balistik füze ile yapılan saldırı sonrası gemiyi su bastı.

“Bir koalisyon gemisi, M/T Wind'in imdat çağrısına hemen yanıt verdi ancak herhangi bir yardıma ihtiyaç duyulmadı” denilen açıklamada herhangi bir kayıp bildirilmediği ifade edildi.

Açıklamada “İran destekli Husilerin devam eden pervasız davranışları bölgesel istikrarı tehdit ediyor. Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki denizcilerin hayatlarını tehlikeye atıyor” denildi.

KIZILDENİZ’DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tansiyon yükseliyor: Yunanistan gemisi vuruldu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:08:51