KYK yurtlarında 15 günde 6 ölüm

BirGün'de yer alan habere göre Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş adlı öğrencinin yaşamını yitirmesinin ardından gözlerin çevrildiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında sorunlar bitmiyor. Yemeklerden, güvenliğe kadar birçok sorunun yaşandığı yurtlarda son 15 günde 6 öğrenci yaşamını yitirdi.



31 Mayıs: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki D.K., Kilimli ilçesinde kaldığı yurtta tuvalete gitti. D.K’nin uzun süre buradan çıkmaması üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kapının kırılmasıyla D.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen D.K’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor.



28 Mayıs: Antalya’nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencisi 22 yaşındaki C.D., akşam yurttaki arkadaşlarına kalbinin aşırı çarptığını söyledi. Ardından duş alıp uyuyan C.D’yi sabah arkadaşları uyandıramayınca durum yurt görevlilerine bildirildi. Çağrılan sağlık ekibi, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.



20 Mayıs: KYK’ye bağlı Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu’nda Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi İrem Er, gece saatlerinde arkadaşlarına başının ağrıdığını söyledi. Er, 1 adet ağrı kesici hap içtikten sonra uyudu. Yurttaki oda arkadaşları, sabah saatlerinde Er’i uyandırmak istedi. İrem uyanmayınca yapılan incelemede İrem Er’in hayatını kaybettiği belirlendi.



YAŞAMLARINA SON VERDİLER



28 Mayıs: Bayburt’ta, KYK’ye bağlı Sultan Fahriye Kızı Öğrenci Yurdunda kalan 23 yaşındaki Çocuk Gelişimi birinci sınıf öğrencisi M. Demir, yurt binasının 8. katından atlayarak yaşamına son verdi.



20 Mayıs: Van’da KYK’ye bağlı Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’nda kalan Y.B’nin yurdun 8. katından atladığı iddia edildi.



15 Mayıs: Kırıkkale Üniversitesi’nde okuyan 21 yaşındaki E.S.K. kaldığı öğrenci yurdunun 5 katından yurdun bahçesine atladı. E.S.K.’yi bahçede hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.S.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.