Samanyolu Haber /Spor / Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen sona erdi /17 Mayıs 2024 10:20

Panathinaikos'ta Fatih Terim dönemi resmen sona erdi

Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

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Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Sözcü'den aktarılan habere göre Fatih Terim, Panathinakos'taki görevinin sona erdiğini açıkladı. Fatih Terim yönetimindeki Panathinakos, son maçında PAOK'a 4-1 yenilerek şampiyonluk yarışında havlu atmıştı.

Tecrübeli teknik direktör, ayrılık kararını şu açıklama ile duyurdu:

""Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana ekibimle birlikte var gücümüzle çalıştığımız Panathinaikos Futbol Kulübü'nde hedefimiz 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlamak, çok kıymetli Panathinaikos taraftarlarına 13 senedir kavuşamadıkları şampiyonluğu hep beraber yaşatmaktı. Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile, 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı."

Yunan ekibinde toplamda 26 maça çıkan Fatih Terim, 14 galibiyet alırken 6'şar beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig'inde Şampiyonluk Turu'nda son hafta öncesinde lider PAOK'un 6 puan gerisinde 71 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.
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