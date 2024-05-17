Samanyolu Haber /Gündem / Saadet Partili sandık görevlilerini öldürmüştü: Cumhurbaşkanı affından yararlandı /17 Mayıs 2024 10:14

Saadet Partili sandık görevlilerini öldürmüştü: Cumhurbaşkanı affından yararlandı

2019 yılında gerçekleştirilen 31 Mart seçimlerinde, Saadet Partili sandık görevlisini tabancayla vurarak öldüren ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Hacı Sülük, Cumhurbaşkanlığı affından yararlanacak.

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Gerçek Gündem'den Ersan Kınık'ın haberine göre 2019 yılında gerçekleştirilen 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya’nın Pütürge ilçesinde oy verme işlemi sırasında yanında geldiği yaşlı kişinin oy kullanabilmesi için kabine birlikte girmek isteyen seçmenlere, iddiaya göre sandık başında görevli Saadet Partili İlyas Aktaş’ın karşı çıkması üzerine tartışma çıkmıştı.

Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan Aktaş’ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve yaşlı kişinin yanındakilerin karışması ile kavgaya dönüşmüş ve Sadet Partili sandık görevlisi İlyas Aktaş ve Ali Aktaş, silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

İlyas Aktaş ve Ali Aktaş’ı öldürdüğü belirtilen Hacı Sülük, Ömer Sülük ve Abdülkadir Sülük tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve yargılandıkları davada müebbet hapis cezasına çarptırılmışlardı.

CUMHURBAŞKANI AFFINDAN YARARLANACAK

Kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis, ruhsatsız silah taşıma suçundan 10 ay, kasten yaralama suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Hacı Sülük, gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki aftan yararlanarak tahliye edilecek.
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