İngiliz elçinin silahlı şakası pahalıya mal oldu

İngiltere'nin Meksika'daki eski büyükelçisi Jon Benjamin'in otomatik silahı bir iş arkadaşına doğrulttuğu görüntüler gündem oldu.



Sosyal medyada yayılan görüntülerde Benjamin'in bir arabanın içinde İngiliz Büyükelçiliği'nde çalışan bir Meksikalıya silahını doğrulttuğu görülüyor. Bu arada arkada gülüşme sesleri duyuluyor.



Bu yılın başında çekilen görüntüde "Meksika'da her gün insanlar uyuşturucu kaçakçıları tarafından öldürülürken o şaka yapmaya cesaret ediyor" ifadeleri dikkat çekti.



BBC, Benjamin'in artık Meksika'da büyükelçilik görevini yürütmediğini, bu olayın ardından görevden alındığını aktardı. Bu şakanın, yükselen şiddet nedeniyle gergin olan elçilikteki Meksikalı personeli rahatsız ettiği belirtildi.



TEHLİKELİ BÖLGELERE GİTMİŞTİ



Benjamin, Meksika'dan önce Gana ve Şili'de de görev yapmıştı. Geleneksel diplomat profilinden farklı bir isim olarak tanınan Benjamin, siyasetin yanı sıra müzik ve futbolla ilgili konularda da konuşkan ve sosyal medyada aktif bir diplomattı.



2021'de Meksika'da elçilik görevine başlayan İngiliz diplomat, uyuşturucu kartellerinin kontrolündeki yerler dahil ülkedeki birçok eyalete giderek aktif bir rol üstlenmişti. Tartışmalı görüntülerin de çetelerin yoğun olduğu Sinaloa'da çekildiği tahmin ediliyor.



Meksika'da geçen sene 30 binden fazla kişi cinayete kurban gitti. Yarın yapılacak seçimler öncesi şiddetin hızla yükseldiği ülkede birçok siyasi aday da kampanyaları sırasında öldürüldü.