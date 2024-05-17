İsrail'den Türkiye'ye ticaret misillemesi

Smotrich'in planı, Türkiye'den İsrail'e ihraç edilen mallara serbest ticaret anlaşması uyarınca uygulanan tüm indirimli gümrük vergilerinin kaldırılmasını öngörüyor. Ayrıca Türkiye'den ithal edilen tüm ürünlere, mevcut gümrük vergisi oranına ilaveten, değerinin yüzde 100'ü oranında ek vergi uygulanacak.





Smotrich'in Türkiye'ye yönelik planı, İsrail İmalatçılar Birliği tarafından da "uygun bir yanıt" olarak karşılandı. Jerusalem Post'un haberine göre, Birlik'ten yapılan açıklamada, sanayicilere ithalat alternatifleri için Çin, Doğu Avrupa, Yunanistan, Almanya, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Tayvan'a yönelmeleri çağrısında bulunuldu.





İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasını feshedeceklerini ve Türkiye'den ithal edilen mallara yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurdu. İsrailli Bakan, söz konusu planın, kabinenin onayına sunulacağını ifade etti.DW Türkçe'de yer alan habere göre Smotrich, konuyla ilgili açıklamasında "Erdoğan'ın İsrail'den ithalatı durdurması bir ekonomik boykot ilanı teşkil ediyor ve Türkiye'nin yükümlülüğü olduğu uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi şekilde ihlali anlamına geliyor" dedi.İsrail'in bu uygulamalarının Erdoğan iktidarda kaldığı sürece devam ettirileceğini belirten Smotrich, "Türkiye vatandaşları, Erdoğan'ın görev süresi dolduğunda aklı başında ve İsrail düşmanı olmayan bir lider seçerse, Türkiye ile ticaret yolunun yeniden açılması da mümkün olur" ifadelerini kullandı.Smotrich; İsrail Maliye, Ekonomi ve Dışişleri Bakanlıklarının da ticarette Türkiye'ye olan bağımlılığı azaltmak için ithalat kaynaklarını çeşitlendirilmesi sağlayacak adımlar atacağını söyledi.Türkiye Ticaret Bakanlığı bu ay başında İsrail ile her türlü ihracat ve ithalat işleminin durdurulduğunu duyurmuştu.Ancak İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, geçenhafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geri adım attığını ve bu ülkeye yönelik ticaret kısıtlamalarının birçoğunu kaldırdığını öne sürmüştü. Bu iddiaya Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan yalanlama gelmişti.Reuters haber ajansı tarafından ulaşılan bir belgede ise Ticaret Bakanlığının İsrail'e ihracat yapan Türk şirketlerine ellerindeki siparişleri üçüncü ülkeler üzerinden gerçekleştirebilmeleri için üç ay süre tanıdığı görülmüştü.