Bu şehirlerde yaşayanlar dikkat! İstanbul dahil çok sayıda il için kuvvetli sağanak uyarısı

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bursa hariç) Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve (Şırnak hariç) Doğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı, yurdun güneybatı kesimlerinde ise toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların, Yağışların, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Van ve Hakkari illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kar örtüsünün üzerine gerçekleşen yağışlar ile beklenen yeni yağışlar sebebi ile önümüzdeki bölgede kar erimesine bağlı meydana gelebilecek olumsuzluklar ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısının, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 10°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 21°CSabah saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 12°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.A.KARAHİSAR 10°C, 26°CParçalı bulutluDENİZLİ 16°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıİZMİR 16°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.ADANA 16°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 24°CParçalı ve az bulutluBURDUR 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY 14°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.ADANA 16°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 17°C, 24°CParçalı ve az bulutluBURDUR 11°C, 29°CParçalı ve az bulutluHATAY 14°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluÖğle saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.ANKARA 9°C, 22°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 9°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluYOZGAT 5°C, 18°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 20°CParçalı ve az bulutluDÜZCE 9°C, 23°CParçalı ve az bulutluSİNOP 13°C, 17°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 9°C, 17°CParçalı ve az bulutluÖğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 12°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, (Şırnak hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülmesi bekleniyor.ERZURUM 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 1°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 8°C, 22°CÖğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN 6°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 10°C, 26°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 13°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT 12°C, 23°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 16°C, 29°CParçalı ve az bulutlu