Emekli maaş zammında yeni ipuçları ortaya çıktı: İşte olası rakamlar

Merkez Bankası bugün saat 10.00'da yıl sonu enflasyon tahminini paylaşacak. Emekli maaşları için bir ipucu daha geliyor. SSK, Bağkur ve memur emeklisi temmuz zammını bekliyor. Enflasyonda beklentiler gerçekleşirse yüzde 26 zam alacak emeklilerin 15 refah payıyla maaşları ne kadar olacak?



Emekli 6 aylık enflasyon zammıyla birlikte refah payı da alacak mı, milyonlar bu sorunun cevabını merak ederken heyecanlandıran açıklama Bakan Işıkhan'da geldi. Işıkhan, "Emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna "Her şey için çok erken. Temmuzu bekleyelim" yanıtını verdi.



Refah payı beklentisi içindeki emekli de yeniden hesap yapmaya başladı. 6 aylık enflasyonla zam alacak emekli şimdiden yüzde 18.72'lik zammı cebine koydu. Bu orana mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları eklenecek.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, "SSK, Bağkur emeklilerine yüzde 25-30 civarında enflasyon artışı; memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 20-25 bandından bir toplu sözleşme ve enflasyon artışı öngörülüyor." dedi.



Uzmanlar refah payının da verileceği görüşünde. Erdem, "Refah payı uzun zamandır uygulanıyor zaten. Muhtemelen 10-15 puanlık refah payı bekliyorum" değerlendirmesini yaptı.



Tahmin gerçekleşir de temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 26 zam ve yüzde 15 refah payı verilirse 10 bin lira olan emekli maaşı 14 bin 490 liraya, 15 bin lira olan emekli maaşı 21 bin 735 liraya, 20 bin lira olan emelli maaşı 28 bin 980 liraya çıkacak.



Memur emeklisi de beklentilere göre yüzde 20 seviyesinde zam alacak. Aynı orandaki refah payı memur emeklisinin maaşına eklendiğinde memur emeklisinin 5-6 puan aleyhinde bir fark oluşacak.



SSK, Bağkur ile memur emeklileri arasındaki bu farkı kapamak için hükümetin benzer bir formülle emekli zamlarını eşitlemesi bekleniyor.