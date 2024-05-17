Samanyolu Haber /Gündem / Hapishane müdürüne otomobilinde infaz /17 Mayıs 2024 09:18

Hapishane müdürüne otomobilinde infaz

Çetelerin taleplerini yerine getirmeyen hapishane müdürü silahlı saldırıya uğradı.

SHABER3.COM

Kolombiya'da hapishane müdürü özel aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Başkent Bogota'daki La Modelo Hapishanesi Müdürü Elmer Fernandez, 80. Cadde'de motosikletli kişilerin saldırısına uğradı.

Çok sayıda merminin vücuduna isabet ettiği Fernandez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından saldırıyı kınayarak, zanlıların derhal yakalanması talimatını verdi.

Fernandez'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Petro, "Güvenlik konseyi olağanüstü toplanacak, Fernandez, alçakça öldürüldü. Tüm cezaevlerinde yeni tedbirlerin alınması için gerekli talimatları verdim" ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, Hapishane Müdürü Fernandez'in bir süre önce çetelerin isteklerini yerine getirmediği için ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Muhalefet partilerinden yapılan açıklamada ise Fernandez'in öldürülmesi kınanarak, hükümetten hapishane müdürlerinin can güvenliğinin sağlanması istendi.
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