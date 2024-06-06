Samanyolu Haber /Gündem / Bir grup gazeteci Hocaefendi ile görüştü: Sağlık durumu nasıl, kaçırıldı mı? /06 Haziran 2024 16:40

Bir grup gazeteci Hocaefendi ile görüştü: Sağlık durumu nasıl, kaçırıldı mı?

TR724’te yayınlanan ‘Okyanus Ötesi’ programının ekibi, ABD’de muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’yi ziyaret etti.

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TR724 Editörü Metin Yıkar, TR724 ABD Temsilcisi Adem Yavuz Arslan ve TR724 Yazarı Abdülhamit Bilici, Okyanus Ötesi Özel’de muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'ye yaptıkları ziyareti anlattı.



Programda, “Fethullah Gülen kaçırıldı mı? Zorla mı başka yerde tutuluyor? Gülen’in sağlık durumu nasıl? Doktorları ne diyor?” ve daha bir çok soruya cevap veriliyor. Türkiye saati ile 16.00’da yayınlanacak programda Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kayda alınan yeni görüntüleri de aktarılacak.


Diğer yandan Herkul_Nagme de Hocaefendi'ye gazetecilerin yaptığı ziyaretten kısa bir görüntü paylaştı. Sosyal medya platformu X'te yapılan paylaşımda "Kıymetli Dostlar, dün, kamuoyunda oluşan merak ve endişeler sebebiyle bir grup gazeteci, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'yi ziyaret ettiler. Bu kısa ziyaretten görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz" ifadelirine yer verildi.  

https://x.com/Herkul_Nagme/status/1798703597703790850


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