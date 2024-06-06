Bir grup gazeteci Hocaefendi ile görüştü: Sağlık durumu nasıl, kaçırıldı mı?

TR724 Editörü Metin Yıkar, TR724 ABD Temsilcisi Adem Yavuz Arslan ve TR724 Yazarı Abdülhamit Bilici, Okyanus Ötesi Özel’de muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'ye yaptıkları ziyareti anlattı.







Programda, “Fethullah Gülen kaçırıldı mı? Zorla mı başka yerde tutuluyor? Gülen’in sağlık durumu nasıl? Doktorları ne diyor?” ve daha bir çok soruya cevap veriliyor. Türkiye saati ile 16.00’da yayınlanacak programda Fethullah Gülen Hocaefendi’nin kayda alınan yeni görüntüleri de aktarılacak.