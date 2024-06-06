Samanyolu Haber /Gündem / ‘Aile yok, mahkeme yok, tecrit var’ /06 Haziran 2024 16:39

‘Aile yok, mahkeme yok, tecrit var’

Aslıhan Gençay, hazırladığı Cezaevleri yazı dizisinin dördüncü bölümü: ‘Aile yok, mahkeme yok, tecrit var’ı sosyal medyadaki X platformundaki hesabında yayınladı.

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‘Yeni açılan S ve Y tipi cezaevlerinde tecrit ağır bir biçimde uygulanıyor. Tek kişilik odalarda kalan mahpuslar, sadece 1 saat havalandırmaya çıkarılırken günlerce ne insan yüzü görebiliyor ne de insan sesi duyabiliyor.’ ifadeleriyle cezaevlerindeki durumu değerlendiren Gençay, şöyle yazdı: ‘Ailelerinden ve yargılandıkları mahkemelerden en uzak illerdeki cezaevlerine nakledilen mahpuslar; sosyallikleri azaltılarak izole ediliyorlar. SEGBİS’le bağlanmak zorunda bırakıldıkları duruşmalarda ise sağlıklı yargılanamıyorlar.’

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