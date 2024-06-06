‘Aile yok, mahkeme yok, tecrit var’

‘Yeni açılan S ve Y tipi cezaevlerinde tecrit ağır bir biçimde uygulanıyor. Tek kişilik odalarda kalan mahpuslar, sadece 1 saat havalandırmaya çıkarılırken günlerce ne insan yüzü görebiliyor ne de insan sesi duyabiliyor.’ ifadeleriyle cezaevlerindeki durumu değerlendiren Gençay, şöyle yazdı: ‘Ailelerinden ve yargılandıkları mahkemelerden en uzak illerdeki cezaevlerine nakledilen mahpuslar; sosyallikleri azaltılarak izole ediliyorlar. SEGBİS’le bağlanmak zorunda bırakıldıkları duruşmalarda ise sağlıklı yargılanamıyorlar.’





