Putin’den Türkiye ve Azerbaycan vurgusu

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024 kapsamında uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri ile bir araya geldi.





Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine de değinen Rus lider, Ukrayna’nın Karadeniz’de özellikle Türk ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırılarına açıklık getirdi.





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara ile birçok konuda aktif olarak işbirliği yapmaya çalışan Kiev'in, aynı zamanda bu ülkenin bağlı olduğu kritik altyapıya saldırarak Türkiye'ye zarar vermeye çalıştığını bilip bilmediğini sordu.





Rusya’nın, Ukrayna'nın Karadeniz’de Türk ve Mavi Akım boru hatlarına yönelik saldırı girişimlerini defalarca önlediğini belirtti. ‘Batı'nın Kiev'e sağladığı insansız botlar, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye uzanan gaz boru hatlarına tehdit oluşturuyor.’ Diyen Putin, Kiev yönetiminin bu insansız botlarla sadece boru hatlarını değil aynı zamanda Türkiye'ye gaz nakleden gaz işleme istasyonuna da İHA saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu saldırılarda iki dronun etkisiz hale getirildiğini söyledi.





Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu tesislere saldırıp yok etmeye çalıştığı için Avrupa da dahil olmak üzere gazın aktığı gaz boru hatlarını korumaları gerektiğini söyledi.





Azerbaycan ilişkilerimiz güvenilir ve son derece pragmatik gelişiyor





Putin, önde gelen yabancı haber ajanslarının yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini de anlattı.





Putin, "Azerbaycan ile ilişkilerimiz başarılı, güvenilir ve son derece pragmatik bir şekilde gelişiyor" dedi ve "Azerbaycan liderliğinin devletlerarası bağları tam olarak karşılıklı çıkar temelinde kurma ruhunu hissediyoruz" dedi.





Ayrıca, Moskova ile Bakü arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ülkelerin lojistik ve ulaştırma altyapısını iyileştirmeleri gerektiğini kaydetti. Putin sözlerini şöyle tamamladı: "Bu sadece Kuzey-Güney yolunu değil aynı zamanda Rusya ve Azerbaycan sınırındaki Dağıstan bölümü de dahil olmak üzere diğer vektörleri de ilgilendiriyor."