Samanyolu Haber /Gündem / Korkunç şüphe: Generalin makam aracı ile PYD'liler mi kaçırıldı? /06 Haziran 2024 17:00

Korkunç şüphe: Generalin makam aracı ile PYD'liler mi kaçırıldı?

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 'TSK personelinin Şanlıurfa sınırında insan kaçakçılığı' yaptığı haberine ilişkin yeni bir iddiayı Meclis gündemine getirdi. Ceylan kaçırılan Suriyelilerden bazılarının PYD bağlantılı olduğu iddiaları bulunduğunu söyledi.

SHABER3.COM

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 'TSK personelinin Şanlıurfa sınırında insan kaçakçılığı' yaptığı olaya ilişkin yeni bir iddiayı TBMM gündemine taşıdı.

Ceylan, TSK Personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerine CHP grubu adına yaptığı konuşmada 20. Zırhlı Tugayı'ndan emekliye sevk edilen general ile emir astsubayı ve koruması uzman çavuş hakkında konuşurken, yakalanan Suriyeli kaçakların PYD ile bağlantısı olduğu iddialarını dile getirdi. Vekil Ceylan emniyetin yaptığı operasyonda yakalanan kaçakların PYD ile bağlantılı olup olmadığını sordu. 

''BAZILARININ PYD İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİALARI DOĞRU MUDUR?''
Özgür Ceylan yaptığı konuşmada ''Disiplin konusu açılmışken sıcak bir konuyu da buradan yetkililere sormak istiyorum: Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında görev alan tuğgeneral ile emir astsubayı ve koruması uzman çavuşun makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı tespit ediliyor. Emir astsubayı ile koruması uzman çavuşun adli soruşturmayla TSK'yle ilişikleri kesilirken tuğgeneral emekliye sevk ediliyor, başka bir tuğgeneral ise soruşturmanın selameti için tayin ediliyor. Sınır güvenliğimiz konusunda bizleri endişeye sevk eden bu olayda generallerin birinin emekli, diğerinin tayin edilmesi ödül müdür, ceza mıdır; anlaşılamamıştır. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan emniyet güçlerinin yakaladığı kaçak Suriyelilerin bazılarının PYD'yle bağlantılı olduğunun tespit edildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Bu olayın bir daha yaşanmaması için ne önlem alınmıştır? '' ifadelerini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korkunç şüphe: Generalin makam aracı ile PYD'liler mi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:09