Korkunç şüphe: Generalin makam aracı ile PYD'liler mi kaçırıldı?

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 'TSK personelinin Şanlıurfa sınırında insan kaçakçılığı' yaptığı olaya ilişkin yeni bir iddiayı TBMM gündemine taşıdı.







Ceylan, TSK Personel kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerine CHP grubu adına yaptığı konuşmada 20. Zırhlı Tugayı'ndan emekliye sevk edilen general ile emir astsubayı ve koruması uzman çavuş hakkında konuşurken, yakalanan Suriyeli kaçakların PYD ile bağlantısı olduğu iddialarını dile getirdi. Vekil Ceylan emniyetin yaptığı operasyonda yakalanan kaçakların PYD ile bağlantılı olup olmadığını sordu.





''BAZILARININ PYD İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİALARI DOĞRU MUDUR?''

Özgür Ceylan yaptığı konuşmada ''Disiplin konusu açılmışken sıcak bir konuyu da buradan yetkililere sormak istiyorum: Şanlıurfa'da bulunan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında görev alan tuğgeneral ile emir astsubayı ve koruması uzman çavuşun makam aracıyla insan kaçakçılığı yaptığı tespit ediliyor. Emir astsubayı ile koruması uzman çavuşun adli soruşturmayla TSK'yle ilişikleri kesilirken tuğgeneral emekliye sevk ediliyor, başka bir tuğgeneral ise soruşturmanın selameti için tayin ediliyor. Sınır güvenliğimiz konusunda bizleri endişeye sevk eden bu olayda generallerin birinin emekli, diğerinin tayin edilmesi ödül müdür, ceza mıdır; anlaşılamamıştır. Olayın ortaya çıkmasını sağlayan emniyet güçlerinin yakaladığı kaçak Suriyelilerin bazılarının PYD'yle bağlantılı olduğunun tespit edildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Bu olayın bir daha yaşanmaması için ne önlem alınmıştır? '' ifadelerini kullandı.