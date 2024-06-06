Samanyolu Haber /Gündem / Yeni anket: Bu pazar seçim olsa AKP kaybediyor! /06 Haziran 2024 17:28

Yeni anket: Bu pazar seçim olsa AKP kaybediyor!

Yöneylem Araştırma, 2036 kişiye yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre CHP birinci parti konumunu korumayı sürdürüyor.

SHABER3.COM

Yöneylem Araştırma tarafından gerçekleştirilen ve 2036 kişinin katılımıyla yapılan ankete göre, AKP'nin oy oranı CHP'nin gerisinde kalıyor. 31 Mayıs - 3 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ankette, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında CHP'nin 33.9 puan ile birinci parti olduğu görülüyor.

Anket Sonuçları

CHP: %33.9

AKP: %31.4

DEM Parti: %9.7

MHP: %8.3

İYİ Parti: %4.7

Yeniden Refah Partisi: %4.4

Zafer Partisi: %3.7

Türkiye İşçi Partisi: %1.2

Diğer: %2.7

Halktv.com'da yer alan habere göre bu sonuçlar, CHP'nin son dönemde yapılan araştırmalarda birinci parti konumunu koruduğunu ve AKP'nin bu pazar seçim olsa ikinci sırada kalacağını gösteriyor. DEM Parti ve MHP ise üçüncü ve dördüncü sırada yer alıyor. Ankette İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi ve Türkiye İşçi Partisi gibi diğer partiler de çeşitli oranlarda oy alıyor.

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