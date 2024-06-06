Erdoğan-Akşener görüşmesi İYİ Parti'de tansiyonu yükseltti: 'Partimizi bağlamaz'

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin yankıları devam ediyor.







Akşener’in genel başkanlığı sonrasında yaptığı ilk siyasi görüşmesinin Erdoğan ile olması ve görüşmenin içeriğine dair hala bir açıklama yapılmamış olması ise çeşitli iddiaları beraberinde getiriyor.





UĞUR POYRAZ: PARTİMİZİ BAĞLAMAZ







Akşener ile Erdoğan arasındaki dünkü görüşmeye dair konuşan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da, “Bu görüşme İYİ Parti tüzel kişiliğinin amaç, hedef ve vizyonunu kesinlikle bağlamamaktadır” dedi.





Görüşmeye dair İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, PolitikYol’dan Altan Sancar’a yaptığı değerlendirmede, Erdoğan-Akşener görüşmesinin İletişim Başkanlığı tarafından duyurulmuş olmasına işaret etti.





Bu ayrıntıyı “bu da demek oluyor ki taraflarca bu görüşmenin kamuoyu tarafından bilinmesi istenmiştir” şeklinde değerlendiren Poyraz, İYİ Parti’nin de görüşmeyi basından öğrenmiş olduğunu aktardı.





“Kimin talep ettiği, ne görüşüldüğü, yani amacının sonucunun ne olduğunun açıklanması gerekmektedir” diyen Poyraz, “Bu görüşme İYİ Parti tüzel kişiliğinin amaç, hedef ve vizyonunu kesinlikle bağlamamaktadır” dedi.





Poyraz, görüşmeyi “İYİ Partinin Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’dur. Genel Başkanımızın ve yetkili kurullarımızın içeriği hala belli olmayan bu görüşmeden bilgisi olmadığı gibi duyan her partilimiz için de şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattığını ifade etmek isterim” sözleriyle değerlendirdi.







