Samanyolu Haber /Gündem / Çocuklar üzerinden dolandırıcılık: Yeni müdür okuldaki dolandırıcılığı ortaya çıkardı /06 Haziran 2024 15:36

Çocuklar üzerinden dolandırıcılık: Yeni müdür okuldaki dolandırıcılığı ortaya çıkardı

Bursa'da özel gereksinimli çocuklar üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ve devletten haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. Veliler ve okul müdürünün şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı.

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Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Süleymanpaşa İlkokul Müdürü İsmail Can, müdür olarak yeni atandığı okulda öğrencilerin yüzde 10’unun rapor alarak rehabilitasyon merkezinde ilave eğitim aldıklarını fark etti. Bu kadar fazla, özel gereksinimli ve raporlu öğrenci bulunmasından şüphelenen okul müdürü durumu velilerle görüşmeye başladı.

GİTMEYEN ÖĞRENCİLER GİTMİŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Velilerle görüşen müdür İsmail Can, Özel Destek Rehabilitasyon Merkezi’nin sahibi Özlem Tekyıldırım tarafından merkeze gitmediği halde öğrencilerin geldi gibi gösterildiğini, baskıyla rapor hazırlatıldığını, var olan raporların da yine baskıyla uzatıldığını, merkeze gitmeyen öğrenciler için velilere zorla imza attırıldığını, ders ve fizik tedavi yapılması gereken öğrencilere sadece top oynatılıp resim yaptırıldığını ortaya çıkardı.

Okul müdürü Can, okula gitmeyen öğrencilere rehabilitasyon raporu çıkartıldığını, okula gitmeyen öğrencinin rehabilitasyon merkezine gitmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, velilerin bilgisizliğinin kullanılarak yolsuzluk yapıldığını öne sürdü.

ÖĞRENCİ BAŞINA 6 BİN LİRA...

Raporla ilgili durum ise dolandırıcılık iddiasının merkezinde bulunuyor. Rapor aldırılan her bir öğrenci için özel işletme gibi faaliyet gösteren rehabilitasyon merkezleri devletten para kazanıyor. Devlet her bir öğrenci için merkeze 6 bin lira gibi bir ödeme yapıyor. Öğrenciler 8 saat bireysel, 4 saat grup eğitim görüyor. Merkezin para kazanmasının tek koşulu da bu raporlar ve devletten ayrılan kaynak.

En az 8 veliyle görüşen okul müdürü İsmail Can, 24 Nisan’da Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne idari yönden soruşturma başlatılması için 26 Nisan’da ise cumhuriyet başsavcılığına adli soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulundu.

Rehabilitasyon merkezi yöneticileri hakkında nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rehber öğretmeni arayarak raporun kaldırılmaması için müdahale etme, velilere baskı suçlarından bir soruşturma yürüyor.

VELİLER DOLANDIRICILIĞI DOĞRULADI

Velilerin söyledikleri ise ağın detaylarını gözler önüne serdi. Bir veli, kendisine çocuğu merkeze gelmese bile kameralar önünde girdi çıktı yaptırılması için baskı yapıldığını söyledi. Bir başka veli kendisinin “Öğrenci bulursan sana komisyon veririm” denildiğini ifade etti. Başka bir veli, çocuğu merkeze gelmiş gibi kendisine belge imzalatıldığını söylerken bir diğeri de “Çocuğunun kafası çalışmıyor, destek alması gerekiyor. Buna rapor çıkartacağız” diyerek ikna edildiğini belirtti.

VELİLER PARA TEKLİFİYLE İKNA EDİLDİ

Ekonomik durumu kötü olan velilere rehabilitasyon merkezi tarafından para ve erzak teklif edilerek velilerin ikna edildiği, raporlu olmaması gereken öğrencilere rapor çıkartıldığı da yine iddialar arasında.

Bu sadece Yenişehir’deki rehabilitasyon merkezi özelinde bir durum değil. Çünkü onlarca rehabilitasyon merkezi, aynı yolu kullanarak her öğrenci başına devletten haksız kazanç elde edebiliyor. Aralarında daha önce sahte rapordan soruşturma geçirenler dahi var.
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