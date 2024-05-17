Samanyolu Haber /Gündem / Liste ortaya çıktı: Diyanet'in öğle yemeğinde her gün et var /17 Mayıs 2024 09:09

Liste ortaya çıktı: Diyanet'in öğle yemeğinde her gün et var

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey yöneticileri için hazırlanan öğle yemeğinde her gün etli yemek olması dikkat çekti.

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Milyarlarca liralık bütçesi ve lüks makam araçlarıyla gündemden düşmeyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) üst düzey yöneticileri için hazırlanan öğle yemeği listesi ortaya çıktı. Vatandaş ucuz et için saatlerce kuyruk beklerken, Diyanet’in menüsünde neredeyse her gün etli yemek var.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Diyanet’in 17 Mayıs, yani bugünkü sofrasında “mısır çorbası, çiftlik köfte, bulgur pilavı, meyve” olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, Diyanet Akademisi Başkanı, Genel Müdürler, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanının bu menü için 67.5 TL ödediği öğrenildi. Ancak Diyanet’te çalışan 4/D’li işçiler, radyo tv personeli ve KOMAŞ personeli ile Başkanlık personeli 100 TL ödüyor. Misafirler için ise yemek 110 TL. Aşçı, bekçi, hizmetli, şoför, yönetmen, 4/B sözleşmeli personel bu yemek için 30 TL, başkanlık müşaviri, baş müfettiş, hukuk müşaviri, avukatlar da 42 TL ödüyor.

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