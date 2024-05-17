Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den istifa etmişti: Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu /17 Mayıs 2024 09:04

İYİ Parti'den istifa etmişti: Bilal Bilici'nin katılacağı parti belli oldu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İYİ Parti'den istifa eden Bilal Bilici'nin CHP'ye katılabileceğini yazdı.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bugünkü yazısında, partisinden önceki gün istifa eden İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici'nin CHP'ye katılabileceğini yazdı.

Saymaz, "Bana ilk ulaşan bilgi, Bilici’nin AK Parti’ye geçebileceği şeklindeydi. Babası Mehmet Ali Bilici’nin eski AK Parti milletvekili olması bu ihtimali akla getirmişti. Ancak kaynaklarım, Bilici’nin CHP’ye geçme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ifade ediyor." diye yazdı.

Önceki gün partisinden istifa eden Bilici, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili seçildim. Geçtiğimiz süre içerisinde milletimiz ve partimiz için elimden gelen çabayı sarf ettim.

İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığım süre içerisinde çok değerli dostlar edindim. Başta İYİ Parti’ye oy vermiş Adanalı hemşehrilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim.

Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum."
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