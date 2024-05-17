28 Şubat davasında tahliyeler başladı. Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan tahliye oldu. 84 yaşındaki Doğan'ı, İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nden çıkışında eşi Nilgül Doğan ve yakınları karşıladı.



ERDOĞAN BİR YIL SONRA İMZALADI



Çetin Doğan’ın 'Sürekli hastalık ve kocama' raporu bir yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önünde imza bekliyordu.



Erdoğan, dün gece 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin de olduğu 14 kişinin cezasını kaldırmıştı.



Buna göre, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırıldı.



Hükümlülerin kalan cezaları, sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu raporu nedeniyle Anayasa'nın 104. maddesinin 16. fıkrası hükmü uyarınca kaldırıldı.



