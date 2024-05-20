Samanyolu Haber /Spor / 2024 yılının en önemli boks karşılaşması şampiyonu Ukraynalı /20 Mayıs 2024 12:04

2024 yılının en önemli boks karşılaşması şampiyonu Ukraynalı

Boks dünyasının büyük bir heyecanla beklediği ve 2024 yılının en önemli boks karşılaşması olarak adlandırılan, Dünya Ağır Sıklet Boks karşılaşmasında Ukraynalı boksör şampiyon oldu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Boks dünyasının büyük bir heyecanla beklediği ve 2024 yılının en önemli boks karşılaşması olarak adlandırılan, Dünya Ağır Sıklet Boks karşılaşmasında Ukraynalı boksör şampiyon oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen mücadelede İngiliz boksör Tyson Fury'yi yenerek bu yüzyılın ilk mutlak dünya ağır sıklet şampiyonu unvanını Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk aldı.

Usyk, Fury'yi puanla mağlup etti ve dövüş sırasında onu yere serdi.
Bu mücadele, 2024 yılının en önemli boks karşılaşmalarından biri olarak görülüyordu. 

Dünya Boks Konseyi (WBC) şampiyonu Tyson Fury ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF), Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Örgütü (WBO) şampiyonu Oleksandr Usyk arasında gerçekleşen bu maç, boks dünyasında büyük bir heyecanla bekleniyordu. 

Aylarca süren tartışmalar, iptaller ve yeniden anlaşmaların ardından nihayet gerçekleşen bu mücadele, izleyicilere büyük bir şölen sundu.
Maç sonunda hakemlerin kararıyla Oleksandr Usyk, 115:113 ve 114:113 gibi skorlarla galip ilan edildi. Usyk, maç sonrası yaptığı açıklamada, bu unvanı korumak için elinden geleni yapacağını ve daha büyük başarılara imza atmak için çalışacağını belirtti.
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