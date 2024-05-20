Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna hapishanelerinden mahkumlar cepheye yönlendirildi /20 Mayıs 2024 12:14

Ukrayna hapishanelerinden mahkumlar cepheye yönlendirildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, mahkumların gönüllü cephelere yönlendirilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. Aynı kararnamede askerlikten kaçanlara yönelik para cezaları artırıldı.

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SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, daha önce Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) tarafından kabul edilen, belirli kategorilerdeki mahkumların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gönüllü olarak seferber edilmesine ve seferberlik ve askeri kayıt ihlallerine ilişkin cezaların sertleştirilmesine ilişkin yasa tasarısını imzaladı. Karar, Ukrayna parlamentosunun web sitesinde resmî olarak ilan edildi.

Bu belgeye göre, hafif ve orta şiddette suçlar işleyen bazı Ukraynalı mahkum kategorileri, mahkeme kararıyla şartlı tahliye temelinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gönüllü olarak katılabilecek. Kiev, bu kategoride ne kadar mahkumun olduğunu belirtmedi.

Karara göre cezalarının tamamlanmasına üç yıldan fazla süre kalmamış olan bu kategorilerdeki hükümlüler bu seferberlik hakkına sahip olacak. Bu mahkûmlar özel birliklerde görev yapacak ve birlik komutanları onları denetleyecek.
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