İran'da 5 günlük yas ilan edildi: Muhammed Muhbir, Reisi'nin görevini vekaleten devraldı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'in helikopter kazasında ölmesinin ardından ülkede beş günlük yas ilan etti. Muhammed Muhbir ise geçici cumhurbaşkanı olarak onaylandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir, Reisi'nin görevini vekaleten devraldı.







Meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurul, yani yasama, yürütme ve yargı başkanları, yeni bir cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içerisinde seçilmesi için süreci düzenlemekle yükümlü.





Hamaney ayrıca, Abdullahiyan'ın yerine ise İran hükümet kabinesi Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri Kani'yi Dışişleri bakan vekili olarak atadı. IRNA'nın aktardığına göre Hamaney, "Beş günlük genel yas ilan ediyorum ve sevgili İran halkına başsağlığı dileklerimi sunuyorum" dedi.Hamaney, Reisi ve Abdullahiyan'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti. Hamaney, X'teki paylaşımında kendisinin ve Reisi'nin bir fotoğrafını yayınladı.Dün, saatler süren arama-kurtarma çalışmaları sırasında da bir açıklama yapan Hamaney, 'Reisi ve beraberindekilerin selameti için herkesten dua istediğini' duyurmuştu. Hamaney yaptığı konuşmada, "Yüce Allah'ın Cumhurbaşkanı ve yanındaki arkadaşlarını millete bağışlamasını umuyoruz. Herkes dua etsin. İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle ülkeye dönüşte helikopter kazası geçirdi. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını tespit etti.