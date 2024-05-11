Samanyolu Haber /Spor / Ali Koç kararını açıkladı: Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday /11 Mayıs 2024 19:48

Ali Koç kararını açıkladı: Fenerbahçe başkanlığına yeniden aday

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacağını açıkladı.

Ali Koç, yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için adım atan Sadettin Saran'a teşekkür etti.

Saran ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç, şunları aktardı:

"Öncelikle, olağan seçimli genel kurulumuzda başkan adayı olmak için adım atan, bu sürecin ilk gününden itibaren ciddiyetle çalışan, Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda söylem ve yaklaşımlarda bulunan, her adımını saygı çerçevesinde son derece şeffaf ve yapıcı bir şekilde atan Sayın Sadettin Saran ile ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Kendileri ile bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının Fenerbahçe'mizin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Çok çeşitli konularda faydalı fikir alışverişlerinde bulunduk ve ortak paydamız olan Fenerbahçe sevdamız ile ilgili gerekli istişareleri yaptık."

"DÜŞÜNCEMİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİREBİLECEĞİMİ..."

Daha önce başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladığını hatırlatan Koç, "Daha önce yaptığım bazı açıklamalarda, önümüzdeki genel kurulumuzda aday olmayacağımı ifade etmiştim. Ancak, yine aynı ifadelerimin devamında, olağanüstü bir durum olması halinde ise düşüncemi tekrar gözden geçirebileceğimi de söylemiştim. Bilindiği üzere, bizden önceki dönemi de içine alacak şekilde, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son 20 yılda camiamızın sistematik ve artan bir şekilde hem saha içinde hem de saha dışında saldırılara maruz kaldığı aşikardır." ifadelerini kullandı.

Başlattıkları mücadelenin arkasında durma kararı aldıklarını vurgulayan Başkan Koç, sözlerini şöyle tamamladı:
"Camia olarak, tüm bu saldırılara karşı 3 Temmuz 2011'de ve 4 Nisan 2015'te olduğu gibi duruş koymaya ve mücadele etmeye devam etmekteyiz. Kulübümüzün aydınlık yarınlara kavuşması için başlattığımız mücadelenin kararlılıkla devam etmesi gerekmektedir. Bundan sonraki adımlarda da Türk futbolunun içinde bulunduğu bataklık ve organize kötülükler karşısında camia olarak topyekun mücadele etmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda, kesin tarihi önümüzdeki hafta kulübümüz tarafından açıklanacak olan genel kurulumuzda aday olma kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım."

SARAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

Öte yandan Sadettin Saran da Fenerbahçe başkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. Saran'ın "Ali Koç lehine çekiyoruz" dediği açıklaması şöyle;

"Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe’yi kendi emellerine alet etmek isteyen; bölerek, parçalayarak ve düşmanlaştırarak yönetmeyi arzulayan bir takım iç ve dış unsurlara ve hatta kulübümüzün olası başarısızlıklarından iktidar devşirmek isteyen akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımızın tam olduğunu da böylece ifade etmek isteriz. Bu vesileyle, Sayın Başkanın yepyeni bir ruh ve oluşum ile birlikte, kulübümüze hizmetlerinin artarak devamını temenni ediyor; arkadaşlarımızla birlikte yaklaşan seçimli olağan kongredeki adaylığımızı başkanımız Ali Koç lehine çekiyoruz."
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