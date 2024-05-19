Türkiye 90 dakikaya kilitlendi; Düğüm çözülecek mi?

Sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonu belirlemeye aday derbi huzurlarınızda! Süper Lig’in puan rekorunu kıran, rakamlarla dalga geçen Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya.







Sarı-kırmızılılar 99 puanda. Alınacak 1 puan Cimbom’u hem 24. kez şampiyon yapacak hem de 100 puan barajı tarihte ilk kez aşılacak. Kanarya şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımak için mutlaka ama mutlaka kazanmak zorunda.









Sözcü'nün haberine göre rakiplerin tarihi randevusu RAMS Park’ta 19.00’da başlayacak. Derbide dikkatler bir yandan da kulübelerde olacak. Okan Buruk ve İsmail Kartal rekabeti yaşanacak.





Buruk, sarı-kırmızılıların başında çıktığı sekiz derbide altı galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi yaşadı. Üst üste ikinci şampiyonluğunu hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’ye karşı üç galibiyet ve bir beraberlik gördü.





Kartal’ın Fenerbahçe’si 10 derbide yedi galibiyet, iki beraberlik yaşadı, tek yenilgisini Cimbom’dan tattı. Galatasaray ve Fenerbahçe teknik adamları olarak tek randevu berabere bitti.





CENGİZ ŞOKU; SAĞ KANAT: MERT-OSAYI



Galatasaray'da eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de Becao cezalı. İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Serdar Aziz sakatlıklarına dün de Cengiz eklendi.





Derbide Osayi sağ kanatta, Mert sağ bekte oynayabilir. Okan Buruk’un Sanchez’i on bire alma ihtimali belirdi. Sarı-lacivertlilerde ise İsmail Kartal’ın forvette Dzeko yerine Batshuayi’yi kullanması, Djiku’yu orta sahaya çekip Oosterwolde’yi stoperde oynatması bekleniyor.





Cimbom’da K.Aktürkoğlu, Kaan, Torreira, Nelsson, Sanchez, Ziyech ve Oliveira ile Fener’de Batshuayi, Tadic, Cengiz, Dzeko ve Ferdi sarı kart sınırında.





GENELDE FENER SON YILLARDA ASLAN

Galatasaray ile Fenerbahçe, tarihte 400. kez karşı karşıya gelecek. Papazın Çayırı’nda 17 Ocak 1909’da başlayan rekabette sarı-lacivertliler 148, sarı-kırmızılılar 128 kez galip geldi.





Gollerde de Fenerbahçe’nin 540’a 497 üstünlüğü bulunuyor. Ligdeki 133 maçta da Fenerbahçe galibiyetlerde 52-37 üstün. Buna karşın son 10 maçta Galatasaray 5 kez kazanırken 2 kez kaybetti.





Fenerbahçe, hükmen kaybettiği Süper Kupa da dahil ezeli rakibine en son Nisan 2022’de gol atabildi.





MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.





Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, Djiku, Ferdi, Osayi, Szymanski, Tadic, Batshuayi.







