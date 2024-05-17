Fenerbahçe'de seçim heyecanı: Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın listeleri

Adayların yönetim kurulu listeleri 23 Mayıs’ta Yüksek Divan Kurulu’na bildirilecek.





Fenerbahçe'de iki gündem var... Bir yanda şampiyonluk yarışı, diğer yanda ise 9 Haziran olarak açıklanan olağan seçim... Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın liste oluşturma gayreti de sürüyor.Koç cephesi, güçlü iş insanlarıyla temasta. Eski başkan adaylarından Hulusi Belgü, 1907 Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Rıfat Perahkaya, Akfen YK Başkanı Hamdi Akın ve Yükselen Çelik YK başkanı Barış Göktürk listede yer alacak.Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın da büyük oranda ikna olduğu belirtiliyor.Aziz Yıldırım ise 20 yıllık başkanlık döneminde yanında yer alan isimlere öncelik veriyor.Yıldırım’ın; Mahmut Uslu, Mithat Yenigün, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat, Ozan Balaban ve Selim Kosif ile yola çıkacağı öğrenildi.Efsane başkan, Göksel Paslanmaz Çelik YK Başkanı Selim Akgül gibi iş insanlarının yanı sıra Bilfen Şirketler Topluluğu Başkanvekili Fatih Öztürk ve ekonomist Murat Salar’ı da yönetimine alıyor.Sarı-lacivertlilerde başkan adaylarının Jose Mourinho ve Antonio Conte gibi dünyaca ünlü teknik adamlarla görüşmesi, futbolculara doping etkisi yarattı.Mourinho’nun Fenerbahçe maçlarını izlemesi ve gelecek sezonla ilgili notlar çıkardığının açıklanmasıyla özellikle yabancı futbolcuların Galatasaray derbisi öncesi daha motive olduğu öğrenildi.İsmail Kartal ile sorun yaşayan Edin Dzeko’nun da kariyerli bir teknik adam gelmesi halinde takımda kalmaya sıcak bakacağı konuşuluyor.