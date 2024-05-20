Samanyolu Haber /Spor / Derbi sonrası 4 Fenerbahçeli taraftar gözaltına alındı /20 Mayıs 2024 15:30

Derbi sonrası 4 Fenerbahçeli taraftar gözaltına alındı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide 35 kişiye adli işlem yapılırken, dört Fenerbahçe taraftarının gözaltına alındığı bildirildi.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucu kadar öncesi ve sonrasında yaşanan olaylar gündeme oturdu. Toplam 35 seyirci hakkında adli işlem yapılırken dört Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı incelemeler sonucunda üzerlerinden yasaklı madde çıkan ev sahibi takım Galatasaray taraftarlarından 16'sı hakkında "6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, 11’i hakkında ise küfürlü tezahürat nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.

Tribünlerden sahaya torpil ve patlayıcı madde ile meşale atan 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alınırken, 4 sarı-lacivertli taraftar hakkında ise otobüslerin camlarını kırmak ve taşkınlık yapmak suçlarından adli işlem yapıldığı belirtildi.

Derbi maçındaki olaylar nedeniyle gözaltına alınan ve işlem gören toplam 35 kişi hakkında başlatılan soruşturma, polisin çıkan olaylara adı karışan taraftarlar ile ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleme çalışmaları nedeniyle devam ediyor.
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