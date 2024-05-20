Samanyolu Haber /Gündem / Köpeğe vurmamak için direksiyon kırdı, 3 kişi öldü /20 Mayıs 2024 15:32

Köpeğe vurmamak için direksiyon kırdı, 3 kişi öldü

Balıkesir Burhaniye'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü içinde 4 kişi bulunan otomobille kamyona çarptı. Kaza sonucu otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Burhaniye-İzmir kara yolunda seyir halindeki 10 F 0501 plakalı otomobilin sürücüsü, yola çıkan sahipsiz köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkarak yan yola geçen otomobil, V.B. idaresindeki kamyona çarptı.

Kazayı fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi de yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkartılarak Burhaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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