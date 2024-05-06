Samanyolu Haber /Gündem / Sınırlarda altın operasyonu... 100 kilodan fazla yakalandı /06 Mayıs 2024 10:17

Sınırlarda altın operasyonu... 100 kilodan fazla yakalandı

Son dönemde sınırlarda çok sayıda külçe altın yakalanıyor. Son olarak Van'da Türkiye'ye sokulmak istenen 94 kilo altın ele geçirildi. Kapıkule'de ise 19 kilo altınla yakalanan TIR şoförü tutuklandı.

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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 94 kilogram külçe altın ile gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 29 Nisan-5 Mayıs'ta il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yürüttü.

BİR HAFTADA 94 KİLO ALTIN

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda, 94 kilogram gümrük kaçağı külçe altın, 2 bin 190 paket sigara, 72 elektronik sigara, 26 elektronik sigara likidi, 85 şarj aleti, 21 kulaklık, 4 cep telefonu, 4 sim kart ve hafıza kartı, 2 sahte pasaport ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 34 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

TIR ŞOFÖRÜNE TUTUKLAMA

Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda, kullandığı tırda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan tır sürücüsü E.Ç, Edirne Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

23 KÜLÇE ALTIN, 22 BİLEZİK

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat şubeleri ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 4 gün önce Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda arama yapılmış, toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ele geçirilmişti.

E.Ç. gözaltına alınmıştı.
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