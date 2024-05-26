Samanyolu Haber /Gündem / İktidardan son kulis: Bakan Yarlikaya'nın 'operasyon' tweetleri AKP'yi rahatsız etti! /26 Mayıs 2024 09:58

İktidardan son kulis: Bakan Yarlikaya'nın 'operasyon' tweetleri AKP'yi rahatsız etti!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın attığı tweetler AKP'de rahatsızlık yarattı. X hesabından her sabah editlenerek atılan tweetlere parti yönetimi tepki gösterdi. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Bu durum, insanların zihninde Türkiye’nin bir mafya devletine dönüştüğü algısını oluşturuyor. Bu işlerin iletişiminin yapılması güzel ama burada doz aşımı var." dedi.

SHABER3.COM

Kulislere göre AKP AR-GE Başkanı Mustafa Şen, Yerlikaya’nın operasyon tweet’lerini gündeme getirdi. Şen, “Bu durum, insanların zihninde Türkiye’nin bir mafya devletine dönüştüğü algısını oluşturuyor” deyince, Bakan Yerlikaya da bu durumu “Şov değil mücadale” olarak değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçen hafta başından itibaren milletvekilleriyle bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgilendirme toplantılarına start verdi. Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un haberine göre son yapılan operasyonlarla ilgili sunum yapan Bakan Yerlikaya’nın Doğu ve Güneydoğu toplantısında milletvekillerinden soru kabul etmemesi tepkilere neden oldu. Vekillerin bu konu hakkında Bakan Yerlikaya’ya şikâyetini iletmesi üzerine daha sonra gerçekleştirilen İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi toplantısında vekillerin gündemle ilgili sorularını cevapladı.

''İnsanların Zihninde Türkiye’nin Bir Mafya Devletine Dönüştüğü Algısını Oluşturuyor''
Habere göre; AKP AR-GE Başkanı Mustafa Şen, Yerlikaya’nın operasyon tweet’lerini gündeme getirdi. Şen, “Her gün operasyon tweet’lerinizle uyanıyoruz. Bu durum, insanların zihninde Türkiye’nin bir mafya devletine dönüştüğü algısını oluşturuyor. Bu işlerin iletişiminin yapılması güzel ama burada doz aşımı var. Sağlıkta ilaç kullanmamak ne kadar sakıncalıysa, fazla doz ilaç kullanmak da o kadar öldürücüdür” dedi.

''Şov Değil Mücadele''
Bunun üzerine Yerlikaya “Bunları şov yapmak için değil mücadeleyi göstermek için yapıyoruz. Günün sonunda bir caydırıcılığa da sebep oluyor. Yurtdışından suç işlemeye gelen olursa hemen yakalanacağı korkusunu vermek istiyoruz” bilgisini verdi.

Toplantıda, AKP Artvin Milletvekili ve eski Bakan Faruk Çelik’in de “Ben Doğu’yu çok iyi biliyorum. Köy köy gezdim. Sadece güvenlik operasyonlarıyla ilgili paylaşım yapmanız bölge insanında kini artırır. Bu doğru değil” dediği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İktidardan son kulis: Bakan Yarlikaya'nın 'operasyon'... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:42:32