Samanyolu Haber /Gündem / Joe Biden: Gerekirse askeri güç kullanmaktan kaçınmayız /26 Mayıs 2024 09:45

Joe Biden: Gerekirse askeri güç kullanmaktan kaçınmayız

ABD Başkanı Joe Biden, West Point'teki ABD Askeri Akademisi'nin mezuniyet töreninde Ukrayna'da ve Gazze'de devam eden savaşlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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ABD Başkanı Joe Biden, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde konuştu.

Biden, Rusya'yla savaşta ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirtti.

Ukrayna'da Amerikan askerlerinin bulunmadığını hatırlatan Biden "Bunu muhafaza etme konusunda kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Gerçek Günndem'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun dağılacağından emin olduğunu ve ittifakın gerekli birliği sağlayamayacağını düşündüğünü söyleyen Biden, "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü" diye konuştu.

"GEREKLİ OLDUĞUNDA GÜÇ KULLANMAKTAN KAÇINMAYIZ"
ABD'yi "dünyanın süper gücü ve vazgeçilmez ülkesi" olarak nitelendiren Biden, İsrail'e verdikleri desteğin yanı sıra İsrail saldırının sürdüğü Gazze Şeridi'ne de yardımlar yaptıklarına değindi.

Biden, "ABD ordusuna tarihi yatırımlar yaptığını, gerekli olduğunda güç kullanmaktan kaçınmayacaklarını" söyledi.
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