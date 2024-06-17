Aciller doldu taştı: Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 bin kişi yaralandı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde 16 bin acemi kasabın yaralandığı bildirildi.



İSTANBUL’DA 2 KİŞİ ÖLDÜ



İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bayramda meydana gelen yaralanmalar ile trafik kazalarına ilişkin verileri açıkladı.



Bugün saat 16.00'ya kadar kent genelinde toplam 918 vatandaşın kamu hastanelerine başvurduğu aktarılan açıklamada, bu yaralılardan 74'ünün 112 Acil Sağlık ambulanslarıyla uygun hastanelere nakledildiği bildirildi.



Açıklamada, 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 21'inin genel durumunun orta, 2'sinin ise ağır olarak tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.



Hayatını kaybedenlerden birinin Arnavutköy'de bir kesimhanede kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan 56 yaşındaki D.İ olduğu, E.A adlı diğer kişinin ise trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.



GÜLEREK ANLATTI: ARKADAŞIM BIÇAĞI KOLUMA SAPLADI



Ankara’da da yaralanan çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. Kurban keserken kolundan yaralanarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesine gelen Salih Gültekin, başından geçenleri gülerek anlattı.



Uzun yıllardır kurban kestiğini ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını anlatan Gültekin, "Arkadaşım eti parçalarken bıçağı koluma sapladı. Herhangi bir sorun yok şu anda." dedi.



"İLK DEFA ACEMİ KASAP OLDUK"



Gültekin, "Yıllardır kurbanımızı keseriz ama bu yıl ilk defa acemi kasap olduk, bıçağı yedik." ifadelerini kullandı.



Yıllardır kurbanını kestiğini ve bu konuda artık ustalaştığını dile getiren Mesut Aktaş ise "Her sene kurbanımızı kendimiz kesiyoruz. Bu sene satırla yaraladım elimi." diye konuştu.



Elini derin kestiğini ve tendonlarının koptuğunu belirten Aktaş, "Kendime güvenen bir insandım, 'yok artık, ben yapmam' derdim ama bu akşam beni de televizyonda izleyecekler." dedi.



İZMİR



İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 05.00 ile 18.00 arasında kurban kesimi sırasında yaralanan 416 kişinin, hastanelerin acil servisine başvurduğu belirtildi.



Açıklamada söz konusu kişilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.



Öte yandan Buca Belediyesi zabıta ekipleri, Zafer Mahallesi'nde kurban kesimi sırasında hayvan atıklarının çevreye döküldüğü ihbarı üzerine bölgede incelemelerde bulundu. Kesim izni verilen mülkiyetteki kişinin kurallara uymadığını tespit eden ekipler, Kabahatler Kanunu'nun 43/1 maddesi uyarınca bu kişiye idari para cezası uyguladı ve bölgeyi temizletti.



TRAKYA’DA 242 KİŞİ YARALANDI



Trakya'da bayram namazının ardından kurban kesim işlemleri başladı.



Kesim sırasında Edirne'de 22, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 213 kişi, hayvanların darbesiyle ya da kesici aletlerle yaralandı.



Yaralılardan bazıları yakınları aracılığıyla bazıları ise sağlık ekiplerince hastanelere götürüldü.



Daha çok el, parmak ve diz kesikleri gibi yaralanmaları bulunan "acemi kasap"lar, acil servislerdeki tedavileri sonrası taburcu edildi.



SAKARYA VE ÇEVRE İLLERDE 903 KİŞİ YARALANDI



Kocaeli'de kurbanlıkları keserken el, kol veya bacaklarından yaralananlar kentteki hastanelere geldi. İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Darıca, Kandıra ve Dilovası ilçelerinde 328 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi gördü.



Sakarya’da da kesim işlemleri sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere giden 368 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Düzce'de ise sabah saatlerinden itibaren 62 kişi, acil servislerde tedavi altına alındı.



Zonguldak’ta kurbanlık kesiminde yaralanan 93 "acemi kasap", başta Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere başvurdu.



Bolu'da ise kent merkezi ve Gerede ilçesinde kesim işlemleri yaparken yaralanan 52 kişiye hastanelerde müdahale edildi.



Trabzon, Rize, Giresun, Bayburt, Artvin, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Tokat ve Çorum, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir ile Kütahya'da da yüzlerce kişi acillere başvurdu.



KOCA SON RAKAMI AÇIKLADI: 16 BİN YARALI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kesimlerin profesyonel kişiler tarafından yapılmaması nedeniyle binlerce kişinin yaralandığını bildirdi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca’nın 16 bin kişinin yaralandığını bildirdiği mesajı şöyle:



“Bayramın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu. Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek.”