Samanyolu Haber /Dünya / Biden yine dondu kaldı /17 Haziran 2024 09:38

Biden yine dondu kaldı

Sağlık durumu tartışma yaratan ABD Başkanı Biden bağış etkinliğinde sahnede yine dondu kaldı, yardımına eski Başkan Barack Obama yetişti.

SHABER3.COM

Başkanlık seçimlerine az bir süre kala ABD, Başkan Joe Biden'ın sağlık durumunu konuşuyor.

81 yaşındaki "ABD tarihinin en yaşlı Başkanı" Biden, cumartesi günü Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda düzenlenen bağış etkinliğinde yine sahnede dondu kaldı.

George Clooney, Julia Roberts gibi ünlü isimlerin akın ettiği, sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel'ın yaptığı etkinlikte sahneye eski başkanlardan Barack Obama ile çıkan Biden, zor anlar yaşadı.


Son olarak İtalya'daki G7 etkinliğinde tuhaf davranışlarıyla dikkat çeken Biden, etkinliğin kapanışında kalabalığı selamlarken bir süre hareket etmeden bekledi. Bunu gören Obama yardımına koşarak elinden tutup Biden'ı sahneden uzaklaştırdı.

Obama'nın yardım ettiği ve sırtını sıvazladığı Biden'ın yürümekte güçlük çektiği de kameralar yansıdı.

Etkinlikte 30 milyon dolar bağış toplandığı açıklanırken akıllarda "Biden'ın sağlığı yeniden başkan olmaya elverişli mi?" sorusu kaldı.

Daha önce Wall Street Journal gazetesine konuşan Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti'den 45'i aşkın üst düzey yetkili, son dönemde Biden'ın akıl sağlığının hiç de iyi olmadığını, konuşurken birçok şeyi karıştırdığını anlatmıştı.

Kaynaklar, gaflarıyla ünlü Başkan'ın daha da sık hata yaptığını, bazen toplantının ortasında donup kaldığını ve duyulamayacak kadar düşük sesle konuştuğunu belirtmişti.
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