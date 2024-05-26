Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş suikastine ilişkin bomba iddia! Bir MHP'li vekilin ismi daha geçiyor /26 Mayıs 2024 10:12

Sinan Ateş suikastine ilişkin bomba iddia! Bir MHP'li vekilin ismi daha geçiyor

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşine yönelik suikaste ilişkin yeni iddialar ortaya attı. Ateş, yaptığı paylaşımda MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve babasının cinayetle bir ilişkisi olup olmadığını sordu ve "Katilin Bolu'da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır" dedi.

SHABER3.COM

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, X hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı'nın cinayetin ardından Bolu'da bir müddet gizlendiğini iddia etti. Ateş, cinayetten 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babasının evinin neden arandığını ve yine babasının üzerine kayıtlı aracın neden Ankara'ya getirilerek parmak izi tespiti yapıldığını sordu.

Ateş'in yaptığı paylaşım şöyle:

"KUVVETLİ ŞÜPHE BULUNMAKTADIR"
"Sinan'ın katledilmesinden yaklaşık olarak 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi neden aranmıştır? Babasının üzerine kayıtlı 14 AAY 148 plakalı araç Ankara'ya getirilip parmak izi tespiti neden yapılmış, araç niçin detaylı bir şekilde incelenmiştir?

Bilgilendirme: PTS kayıtlarına göre kiralık katil Eray Özyağcı'nın Bolu'da araç değiştirdiği, İstanbul'a götürülmek yerine Bolu'da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır."



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinan Ateş suikastine ilişkin bomba iddia! Bir MHP'li... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:42:51