Neler oluyor: Almanya'dan sonra İngiltere'de de gündem zorunlu askerlik

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, erken seçimden Muhafazakarların zafer kazanması durumunda zorunlu askerliğin geri getirileceğini söyledi. İngiliz Mail on Sunday'e bir makale yazan Sunak, seçimden zaferle ayrılması durumunda 18 yaşındaki herkesin zorunlu askerlik görevine başlaması için çalışacağını söyledi.







Sunak'ın planına göre gençler ya bir yıl silahlı kuvvetlerde görev alacak ya da polis veya sağlık hizmetleri gibi kurumlarda gönüllülüğe dayalı olarak çalışacak.





Sözcü'de yer alan habere göre İngiliz medyası bu modelin Avrupa genelinde uygulandığını aktarırken Sunak, "Bu program gençlerimizin hayatlarını değiştirecek fırsatlar sunacak. Bir baba olarak iki kızımın da bu görevi yapmalarını dört gözle bekliyorum. Bence bunu ödüllendirici bir deneyim olarak görecekler" derken İngiliz vatandaşı olmanın pasaport kontrolüne girilen kuyruktan çok daha fazlası olduğunu sözlerine ekledi.





Hazırlanan tasarıya göre zorunlu askerlik görevi 12 ay olarak belirlenirken, gönüllü çalışmak isteyenler ise ayda bir hafta sonu bu görevini yerine getirecek. İngiliz medyası, İngiltere Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı analizleri de yayınlarken 18 yaşındakilerin sadece yüzde 10'unun zorunlu askerlik görevini yapmayı düşündüğünü de aktardı.







ALMANYA'DA DA GÜNDEM ZORUNLU ASKERLİK

Diğer yandan Almanya da zaman zaman zorunlu askerlik tartışmalarıyla gündeme geliyor. Dünyadaki siyasi değişiklikler ve savaşlar sebebiyle Alman Ordusu’nun modernize edilmesi ve donanımının yenilenmesi gündemde. Bu süreçte zorunlu askerliğin gelmesi fikride tartışılıyor. Almanya’da uzun bir süredir askerlin gönüllü olarak yapılıyor, gençlere zorunluluk bulunmuyor.

